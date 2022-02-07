'Харьковские Соколы' на последних секундах вырвали победу над 'Запорожьем' в Суперлиге Windrose

"Харьковские Соколы" обыграли "Запорожье" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. Подопечные Валерия Плеханова были сильнее на своей площадке – 79:74.

Поединок в Харькове подарил болельщикам невероятную интригу и яркий баскетбол. В первом периоде на площадке доминировали "Соколы". Благодаря классной игре в обороне хозяева добились преимущества в 16 очков.

Впрочем, гостям достаточно быстро удалось прийти в себя и начать постепенно нивелировать отставание. Команда тренера Станислава Овдеенко начала очень плотно действовать с соперниками под своим щитом, чем не позволяли уже настолько часто оппоненту забивать легкие очки.

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После большого перерыва "Запорожье" продолжило погоню за "Соколами". Харьковчанам не удалось удержать свой отрыв, что в итоге привело к невероятной развязке.

В решающей 10-минутке на паркете начались настоящие качели. Хозяева то выходили вперед, то счет снова был равен. Все решилось за 9 секунд до финальной сирены, когда точный трехочковый удался американскому легионеру харьковчан Майклу Дэвису.

"Харьковские Соколы" – "Запорожье" – 79:74 (26:15, 18:22, 11:16, 24:21)

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский "Будивельник" проиграл "Химику" в Суперлиге Windrose.