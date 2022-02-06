"Будивельник" проиграл "Химику" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 6 февраля, был сыгран единственный поединок регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Будивельник" на своей площадке со счетом 68:75 проиграл южненскому "Химику".

Старт матча получился малорезультативным. Команды набрали лишь 12 очков на двоих за более чем 7 минут первого периода, однако Будивельник все же имел преимущество и выглядел увереннее. В начале второй четверти Химик неожиданно прибавил и сумел не только сравнять счет, но и вырваться вперед, сделав рывок +8. Александр Ковляр и Кристиан Джонс вели гостей за собой. Впрочем, киевляне не пустили соперника в большой отрыв, хотя уступали перед большим перерывом в шесть очков.

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После перерыва Химик заиграл лучше, а к лидерам команды подтянулся Вадим Козак. Однако у Будивельника было чем ответить. Пошла игра у Арчи Гудвина, который отличился в матче парой эффектных данков и вел команду вперед. Алек Браун и Джером Рэндл не отставали от партнера и благодаря им Будивельник имел одно очко преимущества перед последним перерывом.

Заключительная четверть получилась ровной. Химик снова неплохо начал, однако киевляне не отпускали гостей в счете. В конце встречи Химик смог вырвать победу. Гости справились с атаками Будивельника, а решающими стали два трехочковых от Александра Антипова и Андрея Мироненко. Химик впервые в сезоне обыграл Будивельник и прервал шестиматчевую серию из поражений подряд.

Следующий матч Будивельник проведет 13 февраля против Запорожья, а Химик сыграет 10 февраля против Кривбасса.

Будивельник – Химик 68:75 (13:8, 20:31, 22:15, 13:21)

Будивельник : Гудвин (16+7 подборов), Браун (11+6 подборов), Стоктон (9), Близнец (4), Гордон (10+14 подборов), Рэндл (12+4 ассиста), Грицак (0), Коломойский (0), Конев (6+11 подборов)

Химик: Спенсер (7), Джонс (19+7 подборов), Ковляр (16+5 подборов + 6 ассистов), Рябчук (1+8 подборов), Антипов (6+7 подборов), Казак (13), Клевзуник (0 ), Мироненко (13)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Кривбасс" со счетом 65:58 обыграл БК "Тернополь".