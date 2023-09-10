Болельщики сборных Латвии и Литвы по баскетболу устроили яркий перфоманс в матче на чемпионате мира, который проходил в пригороде столицы Филиппин Маниле. В то время, как их соотечественники рубились в поединке за 5-е место, фанаты решили в очередной раз продемонстрировал солидарность с украинцами.

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Литовские и латвийские зрители на радость окружающих исполнили "Путин – хуйло".

Отметим, что сама игра завершилась уверенной победой латвийцев 98:63. Самым результативным стал 23-летний защитник "Басконии" Артурс Куруцс. На его счету 20 очков и 4 подбора за 22 сыгранные минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Германии по баскетболу сенсационно завоевала "золото" чемпионата мира по баскетболу. В финальном матче в столице Филиппин Маниле подопечные Гордона Херберта обыграли команду Сербии 83:77.

Ранее футбольные фанаты грузинского клуба "Дила" спели песню "Путин - х*йло" в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Эпизод случился в концовке первого тайма поединка против полтавской "Ворсклы".

Напомним, что "Путин - х*йло" была впервые исполнена 30 марта 2014 года болельщиками украинских футбольных клубов "Металлист" и "Шахтёр".

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