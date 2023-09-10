В историческом матче определился сенсационный чемпион мира по баскетболу

Сборная Германии по баскетболу завоевала "золото" чемпионата мира по баскетболу. В финальном матче в столице Филиппин Маниле подопечные Гордона Херберта обыграли команду Сербии 83:77.

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Для Бундестим это стало историческим успехом. Германия, участвовавшая в шести мундиалях, до этого никогда не играла в финале. Лучшим достижением немцев является "бронза" 2002 года.

Перед стартом планетарного первенства, на победу Германии принимались ставки с коэффициентом 20.00.

Весь матч прошел в академической борьбе, местами напоминавшей партию в шахматы. Ни одна из команд не владела тотальным превосходством, и не одна из них не отрывалась серьезно в счете.

Первая четверть осталась за 5-кратными чемпионами мира. Сербы, ведомые своим лидером Богданом Богдановичем смогли навязать свою игру сопернику, выиграв 10-минутку 26:23.

Во втором отрезке сборная Германия не позволила развить успех оппоненту. Шредер и компания методично набирали очки за очками, к большому перерыву восстановив паритет.

Вторая половина прошла при преимуществе андердога. Бундестим легко разбивала зонную защиту сербов, впервые в матче оторвавшись в счете на 12 очков. 22:10 за четверть и общий счет 69:59 оставляли хорошие шансы на итоговую победу.

Кульминация настала в четвертой 10-минутке. Сербия устроила феноменальный камбек 18:9, за 80 секунд до конца основного времени сократив разрыв до 3-х пунктов. Однако в напряженном эндшпиле Германия победу уже не отдала.

В матче за третье место Канада сенсационно обыграла США.

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