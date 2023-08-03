Украинский хит про Путина попал в прямой эфир в Лиге конференций. Видео

Футбольные фанаты грузинского клуба "Дила" спели песню "Путин - х*йло" в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Эпизод случился в концовке первого тайма поединка против полтавской "Ворсклы".

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В тот момент, когда хозяева спокойно катали мяч на своей половине поля, зрители решили их подбодбрить известным украинским хитом, несколько раз зарядив эту матерную речевку. Эпизод попал в прямой эфир телетрансляции.

Напомним, что "Путин - х*йло" была впервые исполнена 30 марта 2014 года болельщиками украинских футбольных клубов "Металлист" и "Шахтёр".

Отметим, что ранее грузины на трибунах разместили баннер с надписью "Передаем привет украинским ультрас на передовой".

Как сообщал о, что сам матч в Гори завершился поражением "Ворсклы" со счетом 1:3. Первую игру неделю назад полтавчане выиграли 2:1. Таким образом по сумме двух поединков команда Виктора Скрипника вылетела из еврокубков в текущем сезоне.

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