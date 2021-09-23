"Днепр" против "Соколов": анонс стартового матча нового сезона Суперлиги WindRose

В четверг, 23 сентября, матчем "Днепр" – "Харьковские Соколы" стартует новый сезон в украинской Суперлиге WindRose. Игра пройдет на домашней площадке первых.

Днепр, СК Шинник

"Днепр" – "Харьковские Соколы"

Начало матча – 19:00

Трансляция – XSPORT, YouTube ФБУ

Хозяева стали полуфиналистами минувшего чемпионата Украины по баскетболу, а гости были одними из главных аутсайдеров. "Днепр" хорошо поработал на трансферном рынке в летнее межсезонье, сохранив костяк команды и укрепив ее качественными исполнителями из других клубов элитного дивизиона: Сергеем Павловым и Павлом Крутоусом из "Киев-Баскета", Виталием Зотовым из "Химика" и Рашадом Воном из "Прометея".

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Что касается "Соколов", то их главным новичком является тренер. Харьковчан возглавил Валерий Плеханов, который в прошлом сезоне сенсационно вывел "Запорожье" в финал плей-офф Суперлиги и завоевал со своими подопечными "серебро". Также интригующим может стать дебют за гостей украинца Дмитрия Глебова, который на протяжении последних четырех лет выступал как раз за "Днепр".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей", который выиграл Суперлигу 2020/21, стал обладателем Суперкубка Украины, победив в решающем матче "Будивельник".