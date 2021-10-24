'Днепр' проиграл второй матч подряд в Суперлиге Windrose: результаты 24 октября

БК "Днепр" потерпел второе поражение кряду в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Команда Дмитрия Болдаева сенсационно уступила на выезде новичку элитного баскетбольного дивизиона страны "Кривбассу" – 82:71.

После осечки в Николаеве днепряне намеревались вернуть должок своим фанатам. Однако в Кривом Роге у гостей с первых секунд все пошло не по плану. Уже в середине первой четверти "сине-бело-голубые" имели двузначное отставание в счете.

Во втором периоде доминирование криворожцев продолжалось. "Днепр" раз за разом пропускал результативные атаки и к большом перерыву имел в своем пассиве "-18" в счете.

После большого перерыва гостям удалось несколько выровнять игру. Однако "Крибасс" отвечал своими успешными действиями и не давал днепрянам сократить отставание.

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На решающую 10-минутку хозяева вышли с преимуществом в 17 пунктов. Днепрянам удалось отыграть семь очков, но развить свой успех дальше не смогли.

"Кривбасс" – "Днепр" – 82:71 (31:22, 19:10, 17:18, 15:21)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Киев-Баскет" обыграл "Будивельник" в первом столичном дерби сезона Суперлиги Windrose.