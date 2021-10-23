'Киев-Баскет' выиграл столичное дерби Суперлиги Windrose: результаты 23 октября

Столичные "Киев-Баскет" и "Будивельник" выдали роскошную игру в очередном матче регулярного чемпионата Суперлига Windrose. Первое дерби команд в новом сезоне завершилось в пользу КБ – 70:75.

Стартовый отрезок поединок выдался ровным. Баскетболисты не давали друг другу оторваться в счете, однако затем "Киев-Баскет" добился преимущества в семь очков. Впрочем, "строители" тут же ответили своими результативными атаки не дали сопернику развить успех.

Второй период прошел под диктовку "пчел". Подопечные Айнарса Багатскиса ушли в отрыв на девять пунктов и завершили первую половину игры в свою пользу.

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В большом перерыве тренер "Будивельника" Игорс Миглиниекс попытался внести коррективы в игру своих подопечных. На старте третьей четверти они не сработали, однако затем "строители" стали постепенно сокращать отставание в счете и в середине периода сделали его 43:43.

На решающую 10-минутку команды вышли с преимуществом игроков Багатскиса в пять пунктов. "Будивельник" достаточно быстро максимально приблизился к соперникам, который принялся защищать свою фору. Чуть более чем за две минуты до сирены "пчелы" достигли отметки в "+8". В итоге победа досталась именно им.

"Будивельник" – "Киев-Баскет" – 70:75 (15:17, 13:16, 19:19, 23:23)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Днепр" потерпел сенсационное поражение от "Николаева" в Суперлиге Windrose.