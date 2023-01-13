'Будивельник' выиграл 14-й матч подряд, обыграв 'Днепр' в Суперлиге Parimatch

Столичный "Будивельник" одержал 14-ю победу в Суперлиге Parimatch. В своем первом матче 2023 года киевляне одолели на выезде "Днепр" – 60:61.

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Соперники провели очень ровную и напряженную игру, во время которой лидерством в большинстве своем владел именно "Будивельник". Хозяева выходили вперед в конце второй четверти, но киевляне вернули себе преимущество после большого перерыва.

Казалось, что гости контролируют матч в четвертой четверти, но "Днепр" на экваторе заключительной десятиминутки за счет попаданий из-за дуги вернулся и снова вышел вперед, опередив соперника на одно очко. Однако последнее слово было за командой Дмитрия Забирченко, ответившей своими попаданиями и использовавшей ошибки хозяев.

"Днепр" выиграл подбор, но допустил на 10 потерь больше киевлян, а "Будивельник", в свою очередь, набрал на 10 очков второго шанса больше. Киевляне выиграли со счетом 69:61 и продлили победную серию в чемпионате до 14 матчей.

Очередной лидерский матч отыграл капитан "Днепра" Станислав Тимофеенко, в активе которого 22 очка, 6 подборов, 5 передач и 2 блок-шота (РЭ 29). Но необходимую поддержку от партнеров Станислав не получил. "Будивельник" сыграл команднее, а лучшим у победителей снова стал Владимир Конев, у которого 16 очков, 5 подборов и 3 передачи со скамейки запасных.

"Будивельник" свой второй матч сыграет в субботу, 14 января, против второй команды Суперлиги БИПЫ, а "Днепр" против одесситов будет играть в воскресенье, 15 января.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

"Днепр" – "Будивельник" 61:69 (16:22, 16:15, 10:14, 19:18)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.

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