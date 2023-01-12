Непростая победа 'Старого Луцка': результаты Суперлиги Parimatch 12 января

Последний игровой день бабла Суперлиги Parimatch в Черкассах начался матчем "Запорожье" и "Старого Луцка". Обе команды этот год начали с двумя победами в активе, но уже в Черкассах лучане обыграли "Прикарпатье-Говерлу", одержав третью победу.

Видео дня

Матч оказался непростым для обеих команд, "Запорожье" большинство времени было впереди, но в итоге проиграло 66:73.

Матч начался с 0:5 для "Запорожья", но в конце второй минуты Морозов реализовал дальнюю попытку, чем задал темп для дальнейшей игры команды. За первую половину игры Запорожья реализовало 8 из 11 трехочковых бросков, особенно постарался Виталий Тельчаров, реализовавший все свои 6 дальних попыток. Это позволило "Запорожью" уже в середине первой четверти уверенно выйти вперед, а во второй четверти даже увеличить свое преимущество до двузначных цифр. В итоге на большой перерыв команды ушли за +12 для "Запорожья".

В третьей четверти "Запорожье" "перестало" попадать из-за периметра, из-за чего "Старый Луцк" постепенно отыгрался и даже вышел вперед. В это время Быков как раз попал единственный точный дальней команды в десятиминутке, что вдохновило партнеров, которые к перерыву вернули себе преимущество +6.

Впрочем, на концовку "Запорожья" не хватило. Стоит отметить, что со стартовой пятерки только у Леднева 28 сыгранных минут в матче, а остальные сыграли 33 минуты и больше. Фактически отсутствие ротации и третий игровой день сказался команде в последней десятиминутке. К середине четверти "Старый Луцк" снова догнал соперника, а последняя минута началась при +9 для лучан. В итоге 73:66.

Лучшим у "Старого Луцка" стал Евгений Коровяков с 13 очками, 7 подборами и 6 передачами. Самым результативным в "Запорожье" стал Виталий Тельчаров, который за вторую половину выполнил одну дальнюю попытку и ту неудачно, а в итоге набрал 23 очка.

Запорожье завершило бабл на последнем месте с двумя победами в активе, а "Старый Луцк", выиграв второй матч в Черкассах из трех, и в общей сложности с четырьмя победами, находясь на седьмой позиции, приблизилось к "Прикарпатью-Говерле" и "Политехнике-Галичины" .

Далее "Запорожье" сыграет 25 и 26 января в Киеве против "Днепра" и "Будивельника", а "Старый Луцк" 27-29 января будет принимать бабл у себя, где сыграет против БИПЫ и дважды с "Политехникой-Галичиной".

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Черкассы, ДС "Будивельник"

"Старый Луцк" – "Запорожье" 73:66 (13:17, 19:27, 20:14, 21:8)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялось три матча регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!