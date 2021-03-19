Победа 'Тернополя' с рывком 16:0, триумф 'Киев-Баскета': результаты Суперлиги Париматч 19 марта

Южненский "Химик" и БК "Тернополь" устроили настоящее шоу в очередном поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команды, которые ведут борьбу за четвертое место в турнирной таблице, подарили зрителям настоящую зарубу в Тернополе, победителями из которой вышли хозяева – 89:74.

С первых минут на площадке установились качели в счете. Соперники по очереди выходили вперед, при этом не давая друг другу оторваться более чем на три очка. Однако в середине второй четверти хозяевам паркета удалось совершить рывок 10:2 и заставить "химиков" занервничать.

После большого перерыва "Тернополь" продолжал удерживать команду из Южного на дистанции. В середине третьей 10-минутки соперники обменялись чередой результативных атака. А на старте решающего периода хозяева шокировали оппонента невероятным рывком 16:0, который и решил судьбу встречи.

"Тернополь" – "Химик" – 89:74 (22:20, 20:15, 22:24, 25:15)

В другом матче пятницы "Киев-Баскет" не без проблем дома справился с "Одессой". Команда Айнарса Багатскиса сумела добыть победу – 85:71.

Игра началась тяжело для лидера первенства. Киевляне попытались со старта захватить инициативу, но одесситы неожиданно оказали сопротивление. Максимум, чего добились столичные баскетболисты, преимущество в четыре пункта.

Во втором период хозяевам все же удалось наростить отрыв в счете, который достиг 11 очков. "Одесса" тут же сократила отставание до "-4", но не смогла дожать оппонента, позволив ему снова добиться двузначного преимущества.

После большого перерыва "Киев-Баскету" удалось отбиться от попыток гостей вернуться в игру и в решающей 10-минутке закрепить свой успех.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Париматч "Днепр" добыл уверенную победу над "Черкаськими Мавпами".