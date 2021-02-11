Сенсационное поражение "Киев-Баскета": результаты Суперлиги Париматч 11 февраля

В четверг, 11 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу были сыграны очередные три поединка в Суперлиге Париматч.

"Черкаськи Мавпы" одержали неожиданную победу над "Киев-Баскетом" (79:56), "Одесса" в Каменском крупно уступила "Прометею" (73:91), "Будивельник" разгромил "Харьковских Соколов" (112:45), а "Днепр" на последних секундах вырвал победу у "Тернополя" (82:81).

В матче "Днепр" - "Тернополь" соперники без лишней адаптации сразу окунулись на полных скоростях в "зарубу". Стремительные прорывы под кольцо комбинировали с дальними бросками. Успешнее в начале встречи тернопольцы. Кольченко с Кальниченко реализовали на двоих четыре из пяти общекомандном трехочковых. Поэтому стартовую четверть баскетболисты Дмитрия Забирченко выиграли в 11 очков.

Но уже с началом второй 10-минутки днепряне полностью изменили ход борьбы. Плотной защитой полностью перекрыли кислород сопернику, уверенно отыгрывая отставание. В результате перед большим перерывом Днепр уже имел 6 очков преимущества.

За первую половину днепряне значительно эффективнее атаковали со средней дистанции: 12/23 против 6/16.

После перерыва Тернополь вернул интригу, выровняв игре и перехватив преимущество в счете. Заключительную четверть соперники начинали почти при равновесии.

Развязка наступила на двух последних минутах поединка. Игроки Днепра были точными в последних атаках, поэтому вырвали победу с преимуществом в один балл. Это уже 15-й выигранный поединок днепрян в чемпионате, который позволил им укрепить вторую позицию в турнирной таблице.

Прометей - Одесса 91:73 (22:21, 27:11, 17:22, 25:19)

Прометей: Стефенс 17 + 11 подборов, Липовый 12 + 6 подборов + 3 передачи, Вон 10 Майерс 4, Лукашов 5 + 7 передач - старт, Петров 12 + 5 подборов + 3 передачи, Эванс 9 + 5 подборов, Луценко 9 + 5 подборов + 3 передачи, Сидоров 7, Беликов 6

Одесса: Новиков 14 Артамонов 12 + 8 передач, Кондраков 10 Блэйлок 5 + 4 подбора + 3 передачи, Браун 4 - старт, Прокопенко 10 + 11 подборов, Давидюк 8 + 5 подборов Монди 6, Носков 4

В матче "Киев-Баскета" скорее всего, столичные игроки не успели восстановиться после важнейшего поединка против "Днепра", который состоялся 10 февраля. Подопечные Айнарса Багатскиса провалили первую четверть. Они набрали семь очков за первые три с половиной минуты, а на протяжении следующих шести ни разу не попали в кольцо и позволили соперникам оторваться на 8 пунктов.

Вторая десятиминутка прошла в упорной борьбе. Команды обменивались точными попаданиями и закончили четверть вничью. После перерыва казалось, что "Киев-Баскет" начинает понемногу нащупывать свою игру и сможет переломить ход встречи. Им удалось приблизиться к "Мавпам", преимущество которых перед решающим отрезком составляло всего 5 очков.

Но четвертая десятиминутка стала по-настоящему удивительной. Подопечные Максима Михельсона точно и красиво завершали атаки, в то время как столичные баскетболисты постоянно мазали и играли сумбурно под чужим кольцом. Как результат – уверенная победа черкасчан.

"Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет" 79:56 (18:10, 18:18, 18:21, 25:7)

В другом матче "Будивельник" без шансов разгромил "Харьковских Соколов", которые играют вторым составом из-за коронавируса и травм среди основных баскетболистов команды, со счетом 112:45.

Старт очередного поединка Суперлиги Париматч, который состоялся в так называемом баббле в столице Украины, неожиданно получился довольно равным. Подопечные Ренатаса Курилионокаса навязали борьбу своим столичным соперникам в первой половине первой четверти и в какой-то момент даже захватили лидерство.

Наставник "Будивельника" быстро нашел нужные слова, после чего его игроки вышли с совершенно другим настроем и закончили первую десятиминутку с перевесом в 14 очков. На большой перерыв "строители" ушли, выигрывая уже в 34 пункта.

Вторая половина встречи по сути превратилась в формальность, но киевляне не собирались сбавлять обороты и увеличили отрыв до 59 очков перед заключительным отрезком. В последние десять минут "Соколы" сначала начали понемногу сокращать отставание, но "Будивельник" снова включился, выиграв и эту четверть.

"Будивельник" – "Харьковские Соколы" 112:45 (27:13, 34:14, 33:8, 18:10)

"Будивельник": Кожемякин (26 + 8 подборов + 8 передач), Горбенко (19 + 13 подборов), Козлов (18 + 6 подборов), Доне (16 + 8 подборов + 8 передач), Девоу (15 + 10 подборов), Звонов (10), Джефферсон (6 + 5 подборов), Хижняк (2 + 6 подборов).

"Харьковские Соколы": Бондаренко (18 + 5 подборов), Мусиенко (10 + 8 подборов), Искандеров (6), Ларин (3), Костенко (3), Ройко (3), Мозуль (2), Люминарский, Фирсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче "баббла" столичный клуб одержал непростую победу на "Черкаськими Мавпами", а "Соколы" разгромно уступили "Тернополю".