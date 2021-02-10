Победы "Тернополя" и "Будивельника": результаты Суперлиги Париматч 10 февраля

"Будивельник" одержал третью победу подряд в Суперлиге Париматч, обыграв "Черкаськи Мавпы" со счетом 88:80.

С самого начала матча столичные баскетболисты захватили лидерство в счете и постепенно наращивали его благодаря точным броскам из "краски" и со средней дистанции. В конце первой четверти преимущество подопечных Игорса Миглиниекса составляло 10 очков, а перед большим перерывом они вели уже в 18.

Во второй половине ситуация на паркете кардинально изменилась. "Будивельник" на протяжении нескольких минут третьей четверти удерживал большую разницу в счете, но Максим Михельсон сумел найти нужные слова, после чего "Мавпы" выдали впечатляющий рывок и выиграли десятиминутку в 12 очков.

Решающий отрезок поединка получился по-настоящему захватывающим, поскольку команды устроили настоящие качели. Черкасчане несколько раз приближались к соперникам вплотную, но все же не сумели оформить фантастический камбэк.

"Будивельник" – "Черкаськи Мавпы" 88:80 (28:18, 23:15, 16:28, 21:19)

"Тернополь" уничтожил второй состав "Харьковских Соколов" в стартовом матче программы Суперлиги Париматч 10 февраля со счетом 102:47.

Подопечные Дмитрия Забирченко не стали недооценивать соперников и всерьез взялись за дело с самого начала поединка, который состоялся в так называемом киевском бабле. Номинальные хозяева позволили соперникам набрать всего лишь два очка в первой четверти, а сами в это время забросили 24.

Во второй десятиминутке харьковчанам удалось немного улучшить свою игру в атаке, но на результате это особо не отразилось. "Тернополь" продолжил разрывать оборону "Соколов" в быстром нападении и легко набирать очки.

Вторая половина проходила по тому же сценарию, поэтому неудивительно, что итоговый счет матча получился неприличным. Самыми результативными баскетболистами у хозяев стали Дмитрий Головчик, Омар Кэлхон и Максим Сандул.

"Тернополь" – "Харьковские Соколы" 102:47 (24:2, 28:13, 25:10, 25:22)

"Тернополь": Головчик (18 + 5 передач), Келхон (17), Сандул (14 + 14 подборов), Югба (13), Кальниченко (10), Тищенко (8 + 6 подборов), Подковыров (6 + 5 подборов), Кольченко (6), Шиманский (4 + 5 подборов), Агафонов (2 + 7 подборов), Буренко (2), Боуи (2).

"Харьковские Соколы": Мусиенко (15 + 10 подборов), Мозуль (13 + 9 подборов), Костенко (6), Бондаренко (5 + 9 подборов), Люминарский (5), Ларин (2), Фирсов (1), Искандеров, Ройко.

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