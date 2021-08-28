Жара до +34, грозы и туман: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье. Карта

Погода в Украина в воскресенье, 29 августа, местами будет жаркой до +34 градуса. При этом в регионах пройдут дожди, на дорогах – туман.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, ливни затронут западные и частично центральные области Украины: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Волынская и Хмельницкая.

В Винницкой и Житомирской областях ожидаются дожди грозами. Также на Киевщине под вечер может пойти дождь.

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На западе страны осадки принесут понижение температуры до +19+21. В остальных регионах будет солнечная и теплая погода. Средняя температура воздуха +22+25 градусов, на юге и востоке будет жарче: +26+34 градуса.

"Осень уже пускает на синоптическую сезонную сцену концертные эффектные дымы – туманы", – предупредила Диденко, отметив, что видимость в туманах ухудшается до 300-500 метров.

В Киеве 29 августа будет тепло, до +25+27, ночью +12+14 градусов. Большая часть дня – без осадков, дождь возможен вечер.

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань сказал, что в сентябре погода в Украине будет одновременно и летней, и осенней.

Также он рассказал, что погода в Украине осенью 2021 года будет привычной для этого времени года. Сентябрь будет теплым до 25 градусов тепла, а первые морозы начнутся уже в ноябре.