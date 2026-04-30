Наиболее странным результатом очередного телефонного разговора Путина и Трампа стало то, что США фактически становятся гарантом безопасности России. По крайней мере на период майских праздников.

Видео дня

Известно, что звонок был сделан по инициативе Путина. В пресс-релизе на сайте Кремля указано, что "общение президентов велось в дружеском ключе".

Напомню, что Трамп буквально несколько недель назад убил лидера Ирана — члена БРИКС, с которым Россия год назад заключила соглашение о стратегическом партнерстве. А чуть ранее президент США захватил президента Венесуэлы, который в прошлом году вместе с Путиным принимал парад на Красной площади. Поэтому "дружеский ключ", о котором говорится на сайте Кремля, вызывает много вопросов

Путину нужно провести парад на Красной площади. На протяжении десятилетий это ключевое развлечение кремлевских пенсионеров, которому не мог повредить даже ковидный карантин 2020 года. В 2023 году парад прошел на фоне ударов беспилотников по Кремлю, произошедших за несколько дней до события. Этот парад запомнился участием танка Т-34, взятого из музея, и использованием президентов Таджикистана, Туркменистана и некоторых других стран в качестве живого щита. Поскольку сейчас пылает вся Россия — от Балтики до Урала — найти среди иностранных лидеров тех, кто на этот раз согласится прикрыть Путина собственным присутствием, скорее всего не удается. Все надежды на Фицо).

Именно для этого Путин и позвонил Трампу — чтобы тот выступил гарантом безопасности: чтобы Украина не наносила удары по России в течение определенного периода. Ведь если прямая трансляция парада будет "украшена" украинскими дронами, это в очередной раз покажет миру отсутствие у Путина хоть какого-то стратегического мышления. Поэтому он решил, что проще унизиться и попросить у Трампа гарантии безопасности от Украины, чем согласиться на те, реально сложные условия прекращения огня, которые Трамп уже сумел выжать из Украины и Европы.

И в этом скрывается главная трагедия российского политического мышления. Путину не нужен мир, ему нужна картинка собственной значимости. Обращение к Трампу — это не просто акт унижения, а признание того, что российский суверенитет сегодня заканчивается там, где начинается радиус действия украинского дрона. Фактически Путин расписывается, что не способен победить, поэтому вынужден выторговывать у своего главного экзистенциального врага покой на время собственного праздника.

Путин совершил две стратегические ошибки: первую — когда начал войну против Украины, и вторую — когда отказался завершить ее в 2025 году на предложенных американцами условиях. И, как мы видим прямо сейчас, дальше у россиян будет только хуже.