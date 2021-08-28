Теплый сентябрь и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз на осень

Погода в Украине осенью 2021 года будет привычной для этой поры времени года. Сентябрь будет теплым до 25 градусов тепла, а первые морозы начнутся уже в ноябре.

Об этом для "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Он отметил, что точность его прогноза погоды составляет лишь 75%.

10 дней в сентябре будут теплыми, днем до +25 градусов. А потом пойдут ливни, и температура воздуха начнет снижаться. Из-за антициклона температура воздуха упадет до +18, а после 20 сентября и вовсе +10+12.

Потепление до +17+19 произойдет после 21 числа. Конец сентября ожидается сухим, температура днем +10+12, ночью +5.

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В октябре ожидается "бабье лето" в середине месяца. Первые числа месяца будут прохладными и дождливыми. Первые ночные морозы прогнозируются под конец октября.

На период "бабьего лета" воздух прогреется до +20. На праздник Покровы 14 октября ожидается теплая погода без осадков. Самая настоящая осень начнется после 25 октября, а ночью вероятны заморозки. К концу месяца снова потеплеет до +8+10 градусов днем.

В ноябре пойдут холодные дожди, которые сменятся мокрым снегом. На большей части Украины, кроме южных регионов, прогнозируются ночные морозы.

Первый снег ожидается уже в середине ноября. После 24 ноября пойдет снег, который может продержаться до декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань сказал, что в сентябре погода в Украине будет одновременно и летней, и осенней. Начало месяца обещает быть достаточно теплым, но с его второй половины может начаться существенное похолодание.