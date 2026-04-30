Информационный купол не может вечно скрывать реальность: экономическое истощение, военные неудачи и внутренние расколы становятся очевидными даже для самых ослепленных россиян. Пропагандисты продлили выживание диктаторского режима Путина. Но ненадолго.

Роль російської пропагандистської машини у виживанні та продовженні функціонування диктаторського режиму Путіна, явно виходить далеко за межі звичайного інформаційного супроводу державної політики, перетворюючись на фундаментальну опору тоталітарії та ключовий інструмент соціального інжинірингу.

І тут варто відзначити, що у сучасній Російській Федерації медіакратія стала не просто ретранслятором волі Кремля, а автономною екосистемою, яка забезпечує легітимацію злочинної влади через тотальне конструювання паралельної політичної реальності. Цим ще більше примітивізуючи й без того спрощене мислення та сприйняття світу населення Московії.

Використовуючи складне поєднання радянських практик мобілізації та постмодерних технологій маніпуляції, кремлівські пропагандисти успішно трансформували суспільний договір, замінивши економічний добробут ідеологією "обложеної фортеці" та месіанським реваншизмом.

Це дозволяє режиму Путіна не лише нівелювати внутрішні суперечності та маргіналізувати будь-яку опозиційність, а й підтримувати високий рівень суспільної апатії або агресивної лояльності навіть в умовах затяжних воєнних конфліктів та міжнародної ізоляції.

На Росії діяльність медійних функціонерів стала стратегічним ресурсом виживання диктатури, де контроль над смислами та емоціями мас є не менш важливим, ніж силовий апарат чи сировинна рента.

Роль російських пропагандистів у підтримці і продовженні функціонування режиму Путіна є складним та багаторівневим феноменом, який поєднує медійну маніпуляцію, ідеологічну консолідацію та стратегічну дезінформацію як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях.

Адже російська пропаганда діє не лише як інструмент формування громадської думки, а як механізм узаконення дій державного апарату, що постійно порушує міжнародні норми та права людини.

Вона формує уявлення про зовнішні загрози, створюючи "образ ворога", який виправдовує концентрацію влади у руках кремлівського політичного центру, знищення свободи слова, політичної конкуренції та громадянської активності.

Пропагандистські медіа та державні комунікаційні платформи систематично транслюють наративи, які зменшують соціальну дистанцію між владою та населенням, створюючи відчуття "національної єдності" та спільного захисту від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Одночасно ігноруючи чи дискредитуючи будь-які альтернативні точки зору.

На внутрішньому рівні російські пропагандисти використовують широкий спектр прийомів: від фільтрації інформації, упередженого висвітлення подій, маніпуляції фактами до відвертої брехні. А це дозволяє формувати у громадян стійке сприйняття агресивної політики держави як необхідної та неминучої.

Через повторювані меседжі та інформаційні кампанії відбувається "нормалізація" репресивних практик, таких як переслідування опозиційних лідерів, ліквідація свободи преси, контроль над освітньою сферою, чи відключення інтернету.

При цьому російська пропаганда не обмежується класичними медіа: вона інтегрує соціальні мережі, блогосферу та численні онлайн-платформи. Що дозволяє швидко поширювати узгоджені наративи і оперативно реагувати на кризові ситуації, у такий спосіб мінімізуючи потенційну політичну нестабільність.

І мета пропаганди – не лише виправдання злочинів Путіна і його оточення, а й повне виключення населення із політичного життя шляхом придушення його ініціативності та критичного сприйняття реальності. Цим формуючи громадянську пасивність й знижуючи рівень критичного мислення щодо дій влади.

На зовнішньому рівні російські пропагандисти виконують роль засобу геополітичного впливу, спрямованого на легітимізацію політики Кремля у світі та розширення сфери інформаційного контролю.

Міжнародні медіа-ресурси, такі як телеканали та онлайн-платформи, координовано просувають образ Росії як "жертви глобальних змов" та "несправедливих санкцій", що дозволяє виправдовувати будь-які агресивні зовнішньополітичні дії, включно з військовим вторгненням в Україну.

Цей наратив часто інтегрується у місцеві контексти інших держав, підживлюючи популістські та антизахідні настрої, що ускладнює міжнародну координацію щодо протидії тоталітаризму Росії та припинення її війни в Україні.

У такому середовищі пропаганда стає інструментом не лише внутрішньої стабілізації, а й зовнішньополітичної стратегічної гнучкості, забезпечуючи режиму Путіна можливість продовжувати діяльність у глобальному політичному просторі з певним рівнем імунітету від міжнародного тиску.

Важливо відзначити, що ефективність пропагандистських кампаній значною мірою ґрунтується на соціокультурних факторах, включно з історично сформованими стереотипами, колективною пам’яттю та психологічними механізмами сприйняття інформації.

Тут російські пропагандисти вміло експлуатують шовіністичні імперські настрої, страхи та нерозуміння глобальних процесів. У такому середовищі будь-які альтернативні факти автоматично відкидаються або сприймаються як недостовірні. В результаті мешканці Московії перестають вірити правді, вважаючи незалежні джерела ворожими, а незалежне слово – небезпечною маніпуляцією.

У такий спосіб пропаганда підтримує режим Путіна і систематично формує серед населення готовність приймати політичні рішення, що відповідають інтересам влади, часто всупереч особистим економічним чи соціальним інтересам жителів Росії.

Тому роль російських пропагандистів виходить далеко за межі простого інформування: вона стає ключовим елементом політичного механізму підтримки тоталітарного режиму, що поєднує легітимацію, контроль та стратегічний вплив як усередині країни, так і на міжнародній арені. Цим забезпечуючи стійкість і тривалість влади Путіна навіть у умовах економічних криз, соціальних напружень та міжнародної ізоляції.

Наразі російська пропагандистська машина являє собою не просто інструмент медійної підтримки. Це фундаментальна архітектурна опора путінського неототалітаризму, яка виконує функцію "світоглядної прошивки" всього державного організму.

В умовах системного занепаду демократичних інститутів саме пропаганда перебрала на себе роль головного інтегратора суспільства, замінивши реальний суспільний договір штучно сконструйованим консенсусом навколо ідей облоги, месіанства та екзистенційної загрози.

Аналізуючи цей механізм, варто зауважити, що він працює не на переконання раціонального суб’єкта, а на повну атрофію критичного мислення та створення альтернативної нормативності, де війна стає миром, а ізоляція – суверенітетом.

Це дозволяє путінському режиму ефективно каналізувати соціальне невдоволення, перетворюючи внутрішню економічну деградацію на паливо для "священної боротьби" проти зовнішніх "ворогів", тим самим знімаючи з влади відповідальність за добробут громадян.

Державна пропаганда перетворилася на ефективний запобіжник проти спротиву, демонстрацій, заворушень, бунтів, чи повстань. Вона змальовує опозицію найбільшим "злом", привчаючи людей до думки, що будь-яка альтернатива Путіну є катастрофою, страшні наслідки якої вони навіть не можуть собі уявити. Формуючи у суспільства стійку психологічну відразу до самої можливості іншого політичного курсу.

На міжнародній арені пропагандистський апарат діє як зброя асиметричної війни. Вона спрямована на ерозію цінностей ліберальної демократії, дестабілізацію західних альянсів та легітимацію права сили над силою права, що перетворює агресивний тоталітарний режим на глобального експортера хаосу.

Виживання путінської системи прямо пропорційне ефективності її медійного супроводу, оскільки в мить, коли пропагандистський шум перестане перекривати реальність, режим Путіна зіткнеться з порожнечею власної нелегітимності, яку не зможе заповнити жоден силовий ресурс.

Це робить пропагандистів не просто співучасниками, а й критично важливими вузлами управління. Без яких політична конструкція сучасної Російської Федерації втратила б свою структурну цілісність під тиском першої ж масштабної соціально-економічної турбулентності.

Коли настане момент істини, то росіяни зрозуміють, що бути лояльними більше нема сенсу, а еліти усвідомлять: "магія" вождя зникла разом із телевізійним образом, на якому все трималося. Фіктивність "харизми" лідера стане очевидною, адже її десятиліттями штучно створювали медійними засобами.

Критична вразливість цієї конструкції полягає в тому, що силовий ресурс, попри його масштабність, у сучасному російському контексті є вторинним. Без ідеологічного фундаменту ця сила миттєво знеціниться та зазнає деморалізації.

Спецслужби та армія здатні придушувати точкові протести, але вони безсилі проти тотальної делегітимізації, якщо силовики перестануть вірити у "правду", яку вони захищають.

Тому пропагандисти є не лише "голосами" режиму, а його програмним кодом, який зберігає логіку та єдність системи в умовах дефіциту її реальних здобутків і перемог.

Будь-яка масштабна соціально-економічна турбулентність, з якою не впорається медіа-машина, неминуче призведе до того, що структурна цілісність Росії розпадеться не під тиском зовнішніх сил, а через внутрішній вакуум сенсів. Оскільки без віртуального супроводу путінська система виявиться лише застарілою адміністративною формою, позбавленою внутрішнього змісту та історичної перспективи.

Нині Росія дуже нагадує пізньорадянську систему 1980-х років, але з набагато слабшим ідеологічним фундаментом. На відміну від СССР з його ленінською догматикою, сучасна Росія тримається лише на культі сили. Адже штучний "русский мир" так і не зміг стати повноцінною заміною комуністичній ідеології.

Як тільки сила режиму виявляється безсилою, а пропагандистські медіа повністю дискредитованими, ця конструкція розвалиться під власною вагою. Бо в її центрі немає нічого, крім узурпатора Путіна, правління якого не може бути вічним.

І тут відкривається унікальне вікно можливостей для дезертирства ключових фігур російської пропаганди: Скабєєвої, Соловйова, Попова чи Симоньян. Їхній перехід на бік Заходу та публічні викриття внутрішньої "кухні" Кремля на ресурсах, на кшталт BBC чи CNN, стали б нищівним ударом по путінській інформаційній машині.

Важливо донести до цих осіб, що вони вже перебувають у зоні ризику: диктатор, намагаючись втримати владу, неминуче почне "зачистку" як генералів-невдах, так і пропагандистів, що програли інформаційну війну. Втеча зараз є їхнім останнім шансом отримати індульгенцію та змінити статус із підсудних у Гаазі на ключових свідків злочинів режиму Путіна.