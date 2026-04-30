Франция увеличивает мощность ядерных боеголовок и под влиянием Украины запустила программу Chorus по массовому производству недорогих дальнобойных (3000 км) ракет с БЧ в полтонны. А с Польшей проведет учения с имитацией ядерных ударов по России!

Chorus и новая военная стратегия Франции

Запуском программы Chorus Министерство вооруженных сил Франции сделало шаг, который коренным образом меняет экономику ведения войны на дальних дистанциях. Начинается массовое производство недорогого ударного беспилотника-ракеты, призванного наносить мощные удары по стратегическим целям. Анонсированная 12 апреля 2026 года Генеральной дирекцией по вооружению (DGA), программа Chorus использует опыт Украины и знаменует комплексный сдвиг в европейской оборонной доктрине, отдавая приоритет промышленным масштабам и принципу "проектирования под заданную стоимость" (проще говоря, дешево и сердито) в противовес традиционным дорогостоящим высокоточным ракетам.

Разработанный в рамках ускоренного совместного проекта оборонного инноватора Turgis&Gaillard и автомобильного гиганта Renault, беспилотник Chorus уже называют ответом Европы на суровую реальность войн на истощение XXI века. Занимая нишу между крылатой ракетой и барражирующим боеприпасом, Chorus спроектирован с единственной целью: массированно поражать и уничтожать особо важные цели в глубоком тылу противника.

Он обладает впечатляющей дальностью полета в 3000 километров, что позволяет наносить удары по целям, находящимся далеко за пределами европейского континента, стартуя непосредственно с территории Франции. Оснащен боеголовкой массой 500 кг, ранее характерной лишь для многомиллионных крылатых ракет, таких как SCALP-EG. Этой мощности достаточно, чтобы поражать мосты, командные пункты и топливные хранилища. Но, пожалуй, самой революционной особенностью ракеты является стоимость. При цене около 100 тыс. евро (117 тыс. долларов США) за единицу Франция может запустить 20 Chorus по цене одной традиционной крылатой ракеты.

Впервые Франция привлекла крупного гражданского автопроизводителя к реализации национальной инициативы по нанесению ударов в глубоком тылу противника. Используя опыт Renault в области массового производства, DGA создает механизм, позволяющий преодолеть ограничения, свойственные кустарному, мелкосерийному производству оборонной продукции. Окончательная сборка запланирована на заводе Renault в Ле-Мане; при этом будут применяться упрощенные технологии, такие как использование компонентов гражданского назначения, что позволит ускорить темпы производства.

DGA ставит целью наращивание объемов производства до 600 единиц в месяц (более 7000 единиц в год). Эта стратегия "промышленной сверхскорости" (Industrial Warp Speed) гарантирует, что Франция создает не просто отдельный вид вооружения, а полноценный конвейер обороны в современной войне.

Система Chorus занимает центральное место в новой французской "Стратегии насыщения" — доктрине, возникшей на основе уроков "цифровой окопной войны" в Украине. Цель состоит не в том, чтобы каждый отдельный беспилотник поразил свою мишень, а в том, чтобы запустить в рамках одной операции "Chorus" достаточное количество аппаратов для исчерпания пропускной способности вражеских радиолокационных систем и истощения запасов перехватчиков, то есть для подавления ПВО.

Сходство Chorus с "Фламинго" несомненно. Французские разработчики признали влияние украинской системы крылатых ракет однако отметили, что Chorus оптимизирован для более массового и экономичного производства — пусть и за счет отказа от сверхзвуковой скорости.

Хотя Chorus является сугубо национальной французской программой, за ней пристально следят европейские союзники. Этот проект вписывается в более широкую тенденцию 2026 года: средние державы стремятся создавать самодостаточные системы вооружения, чтобы избежать ограничений, накладываемых иностранным экспортным контролем.

Франция первой вслед за Украиной переходит в эпоху войн дронов. Париж, объединив производственную мощь Renault с инженерными решениями Turgis&Gaillard, показал, что понимает сколь высоки ставки в 2026 году, что победа достанется тому, кто сможет превзойти противника по объемам производства средств удара и перехвата. Франция готова возглавить этот переход к новому оружию в Европе.

Еще более весома крайне своевременная инициатива Макрона по замене ненадежного американского ядерного зонтика над Европой французским. Трамп, грубо говоря, уже всех за… э-э-э, пардон достал своей непредсказуемо-бурной генерацией хаоса. Чувства большинства жителей нашей планеты выразил премьер-министр Испании, на угрозы недостреленного ответивший: "Да делай, что хочешь, только заткнись!" Перевод вольный.

Франция предлагает ядерный зонтик

2 марта Макрон заявил о планах увеличить ядерные боеголовки. Он подтвердил готовность развернуть оружие у союзников и назвал восемь заинтересованных стран. А 20 апреля Франция и Польша обсудили совместные ядерные учения в ходе визита президента Эммануэля Макрона в Гданьск.

Он и премьер-министр Польши Дональд Туск договорились о проведении совместных учений в рамках французской ядерной системы сдерживания. Учения пройдут над Балтийским морем и на севере Польши. Участие примут французские истребители Rafale и польские ВВС. Польские пилоты будут проводить дальнюю разведку и отслеживание целей. Они нанесут имитирующие удары конвенциональными ракетами JASSM-ER с F-16. Цели – объекты недалеко от Санкт-Петербурга. Французские военные имитируют ядерные удары. Rafale прилетят из Франции вдоль линии Будапешт – Калининград и отработают атаки на цели в России и Беларуси.

Преимущество проекта – отсутствие бюрократии НАТО (страны ЕС обязаны приходить на помощь друг другу в случае нападения). Это ускорит оборонные решения. Париж стремится привлечь европейских союзников к своим атомным силам на фоне того, что Вашингтон демонстрирует всё меньшую надёжность. Ранее французский лидер объявил о "новом этапе сдерживания", который предполагает более активное вовлечение других европейских стран, в том числе Польши, Германии, Греции, Нидерландов, Бельгии, Дании и Швеции.

Туск, комментируя возможность размещения французских ядерных истребителей в Польше, признал: "Честно говоря, видеть "Рафали" с атомными бомбами над Польшей — это не моя мечта. Но мы живём в мире, где нам необходимы возможности ядерного сдерживания". При этом Париж подчёркивает, что полный контроль над ядерным оружием остаётся исключительно у Франции. Речь идёт только о совместных учениях и возможном размещении самолётов на базах союзников. Туск также заявил, что Польша присоединяется к "эксклюзивной группе стран, которые понимают необходимость европейского суверенитета".

И Германия проснулась

"Германия обошла США по производству боеприпасов, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер журналистам в Гамбурге. По его словам, крупнейший оборонный концерн ФРГ нарастил производство военных грузовиков с 600 до 4500 в год, боеприпасов среднего калибра – с 800 000 до 4 млн, артиллерийских снарядов – с 70 000 до 1,1 млн. Сейчас у Германии больше мощностей производства обычных боеприпасов (не ядерных или химических), чем у США, заверил Паппергер.

По его прогнозу, уже в ближайшие годы производство оружия может заменить треть рабочих мест в автомобильной промышленности Германии, которая сталкивается с кризисом и сокращениями. Сейчас в Rheinmetall работают 44000 человек. Несколько десятилетий концерн сталкивался с дефицитом кадров, так как оружейная отрасль считалась в Германии непривлекательной. Однако теперь тренд изменился: за 2025 год Rheinmetall получил 350000 заявок от соискателей со всего мира, из них 250000 – из ФРГ.

К 2030 году коллектив Rheinmetall вырастет до 70000 сотрудников, еще 210000 будут заняты в цепочке его поставщиков. Это будет около трети от общего числа рабочих мест в сегодняшней автомобильной промышленности ФРГ. По словам Паппергера, сейчас "Rheinmetall сотрудничает с 11500 немецкими поставщиками, из них 4500 фирм работают и с производителями автомобилей."

Подводя итоги, заметим, что стенания и плачи о закате Европы в очередной раз оказались преждевременными. Украина не только защитила ее, но и разбудила! Это значит, что Россия скоро успокоится. Вечным покоем.