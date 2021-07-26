От +33 до +3: народный синоптик озвучил подробный прогноз погоды в Украине на сентябрь

В сентябре погода в Украине будет одновременно и летней, и осенней. Начало месяца обещает быть достаточно теплым, но с его второй половины может начаться существенное похолодание. Температурный антирекорд будет достигнут 25 сентября: в центре страны на уровне +3 градусов, на юге +11 градусов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Он поделился подробным прогнозом на каждый день месяца для центра и юга страны и представил свои расчеты.

Первая половина сентября в центральной части Украины будет довольно теплой, в отдельные дни – 5, 7 и 11 сентября – возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24… +27 градусов, ночью +16… +20 градусов.

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Максимальные температурные показатели в сентябре народный синоптик прогнозирует на 13-14 сентября – на его графике в этот период наблюдается "плато". Эти дни будут последними жаркими днями осени.

Уже с 15 сентября начнется период резкого похолодания. До конца месяца ожидается несколько "антирекордов". Первый температурный минимум Горбань прогнозирует 17 сентября, когда ночная температура составит всего +6… +8 градусов, а дневная +18… +20 градусов.

Далее похолодание, с незначительным потеплением в отдельные дни, продолжится. 25 сентября ночные температуры воздуха опустятся до отметки +3… +5 градусов, дневные – до отметки +13… +15 градусов. Во второй половине месяца народный синоптик прогнозирует три дождливых дня – 18, 20 и 22 сентября.

С 25 сентября ожидается новый период потепления, но показателей середины месяца ожидать нельзя. Сентябрь для центра Украины закончится с ночными температурами на уровне +6… +8 градусов и дневными на уровне +14… +16 градусов.

Прогноз погоды на сентябрь для юга страны напоминает прогноз для центра, но температурные показатели будут немного выше, а осадков будет чуть меньше.

Первая неделя месяца начнется с настоящей летней погоды. Днем воздух будет прогреваться до +31… +33 градуса, ночью до +21… +23 градусов. 6 и 8 сентября возможны небольшие дожди.

Затем температура будет понемногу понижаться. К 13 сентября народный синоптик прогнозирует днем не больше +26… +28 градусов, ночью +19… +20 градусов.

16 и 21 сентября ожидаются дожди. После них, к 21 сентября дневной температурный максимум составит уже +19… +22 градуса, ночью воздух не будет прогреваться выше +16 градусов.

Самым холодным днем месяца для юга страны Горбань назвал 25 сентября. Ночью ожидается не более +11 градусов, днем +14… +17 градусов. 24 и 26 сентября могут пройти дожди.

Далее, как и в центральной Украине, будет небольшое потепление. К 28 сентября дневной максимум составит +18… +20 градусов, ночной +14 градусов.

Месяц закончится с температурными показателями +17… +19 днем и +13 ночью.