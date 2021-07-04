Жара +36 и дожди: народный синоптик озвучил прогноз на июль

Погода в июле в Украине установит температурный рекорд на уровне +36 градусов. Несколько дней месяца будут дождливыми.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Он поделился подробным прогнозом на каждый день.

Горбань представил два графика – для центра и юга страны. Его прогноз погоды на июль для центральных регионов Украины говорит о том, что этот месяц будет достаточно жарким.

Дневная температура не будет опускаться ниже +27 градусов, ночная – ниже +15 градусов. Колебания температуры на протяжении месяца составят не более 5 градусов.

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В начале месяца возможны небольшие дожди. При этом максимальная температура воздуха днем будет достигать +29 градусов. В начале второй декады месяца, 10 июля, могут пройти дожди, которые принесут небольшое похолодание – температура опустится до отметки +24 градуса. Но уже на следующий день она снова начнет повышаться и к 17 июля достигнет отметки +32 градуса. Вблизи этой даты возможны дожди.

Во второй половине месяца будет еще один период похолодания – 22 июля температура понизится до +28 градусов. Далее она будет расти и выйдет на "плато" на уровне +32 градуса.

Прогноз погоды в Украине на июль для южных регионов во многом подобен прогнозу для центра, но температурные показатели будут несколько отличаться. В начале месяца также ожидаются небольшие дожди. 12-13 июля, после небольших дождей, будет достигнут температурный максимум месяца +36 градусов.

До конца июля температура будет оставаться высокой. Небольшое снижение до +30 градусов возможно только 20 июля. В последней декаде месяца возможны дожди.

Полную версию прогноза народного синоптика читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее подробный прогноз погоды на лето 2021 года озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.