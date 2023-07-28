Зеленский подписал закон о переносе ряда праздников в Украине: когда будет Рождество и День защитников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе дат ряда праздников. В частности, Рождество Христово теперь будут отмечать 25 декабря, этот день будет выходным.

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Кроме того, День Украинской Государственности (когда церковь чтит память святого князя Владимира Великого) перенесен с 28 на 15 июля, а День защитников и защитниц (день Покрова Пресвятой Богородицы) – с 14 на 1 октября. Об этом говорится в карточке законопроекта № 9431.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В пояснительной записке законопроекта указывалось, что в условиях войны продолжается мощное возрождение украинской нации и успешная борьба за идентичность способствует внутреннему осознанию и желанию украинцев иметь собственные традиции и праздники.

Также отмечалось, что украинцам долгое время навязывали российскую идеологию, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января.

Новоюлианский календарь, на который сегодня переходит Украина, используют большинство православных церквей. Исключение составляют Российская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви, пользующиеся более старым юлианским.

Католическая церковь из-за его неточности в 16 веке перешла на григорианский календарь, а Православная в 1923 году выбрала новоюлианский, чтобы устранить изъяны как юлианского, так и григорианского календарей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Верховная Рада приняла в целом названный законопроект 14 июля. За соответствующее решение отдали голоса 241 депутат.

– 27 июля Поместный собор ПЦУ принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь. Начиная с сентября 2023 года ряд больших христианских праздников, в частности День святого Николая, Рождество Христово, Крещение Господне и Покров Пресвятой Богородицы, украинцы будут праздновать почти на две недели раньше.

– Почему Рождество 25 декабря нельзя называть "католическим", читайте в нашем материале.

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