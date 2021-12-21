Не "католическое": кто отмечает Рождество 25 декабря на самом деле

В субботу, 25 декабря Рождество Христово будут отмечать верующие католической церкви, часть православных, а также протестанты, в том числе лютеране и другие конфессии.

В Украине праздник принято называть "католическим" Рождеством, хотя в действительности в этот день рождение Иисуса Христа празднует большинство православных церквей. Исключение составляют поместные православные церкви Украины, России, Грузии, Сербии, Польши и Иерусалима, а также афонские монастыри.

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Данные религиозные организации используют для летоисчисления юлианский календарь, который на 13 дней отстает от григорианского, поэтому Рождество они отмечают позже, 7 января (25 декабря по старому стилю).

Остальная часть православных церквей живут по новоюлианскому календарю, который до 2800 года совпадает с григорианским и празднуют Рождество Христово вместе с католиками 25 декабря.

К ним относятся Константинопольская, Элладская, Кипрская, Болгарская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Румынская православные церкви и Православная церковь Чешских земель и Словакии.

Как известно, юлианский календарь, который сегодня признан устаревшим, в 45 году до нашей эры учредил Юлий Цезарь, однако спустя столетия выяснилось, что его система летоисчисления является неточной. По этой причине Католическая церковь в 16-м веке году перешла на более точный григорианский календарь.

В свою очередь православная церковь предпочла юлианский календарь, поскольку по новому стилю Пасха иногда совпадает с иудейским Песахом или даже опережает его, что запрещено "Апостольскими правилами".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет на "католическое" Рождество в Украине и на новогодние праздники. В связи с праздниками граждане получат дополнительные дни для отдыха.