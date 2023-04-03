Зеленский отреагировал на ликвидацию Татарского: об этом должна думать Россия

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал убийство пророссийского военного корреспондента Владлена Татарского. Он заявил, что об этом должна думать Россия.

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Глава государства подчеркнул, что ему важно только происходящее в Украине. Об этом он рассказал во время поездки в село Ягодное под Черниговом.

Так, на вопрос о Татарском Зеленский ответил:

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране".

Стоит отметить, что 2 апреля в центре Санкт-Петербурга в результате мощного взрыва в кафе "Стрит-бар" погиб пророссийский военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, взрывчатку в заведение пронесла девушка: она запечатала ее в статуэтку и подарила пропагандисту;

Очевидцы сообщили, что одиозный "военкор" под псевдонимом Владлен Татарский, погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, сам косвенно стал заказчиком своей смерти. Он настойчиво попросил гостю в зале внести статуэтку, в которую и было заложено взрывчатое вещество.

Ранее российские пропагандисты издали, что статуэтку со взрывчаткой военкора Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин) якобы вручила девушка из украинского Ивано-Франковска Мария Ярун. Однако позже эта версия рассыпалась – в Санкт-Петербурге задержали другую девушку – 26-летнюю Дарью Трепову.

Вскоре МВД России опубликовало видео допроса Треповой. На нем она сказала, что задержана за пронесение взрывчатки на место гибели Татарского. Дальше девушка попросила рассказать подробности позже. Да, указанное видео также не сильно прояснило ситуацию и вызвало много вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владлен Татарский записал видеообращение из Георгиевского зала Кремля, где 30 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил об аннексии четырех областей Украины. Военнослужащий оккупантов признал, что главная цель армии РФ – совершать военные преступления. "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим!" – заявил он.

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