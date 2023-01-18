Зеленская расплакалась перед выступлением в Давосе из-за трагедии в Броварах: на форуме почтили память погибших. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская расплакалась на Всемирном экономическом форуме в Давосе за несколько минут до своего выступления. Это произошло после того, как ей сообщили о катастрофе в Броварах, когда утром 18 января в районе детского сада рухнул служебный вертолет МВД, и все руководство министерства погибло.

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В связи с этим на форуме почтили память погибших, число которых выросло до 16-ти, трое из них – дети. О реакции Зеленской на трагедию пишет Daily Mail.

О трагическом известии в этот момент также узнали Виталий и Владимир Кличко, которые тоже находятся на форуме в Давосе. Их лица, как отмечается в материале, были серьезными.

Зеленская же не смогла сдержать слез. Как описывают журналисты, когда ей сообщили новости, она спрятала лицо, зажав нос, а уже через несколько мгновений ей вручили микрофон для речи.

"Сегодня еще один очень печальный день – новые потери. Я думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они немного неуместны в политическом и экономическом диалоге, но я уверена, что так же, как война изменила весь мир, она изменила и весь наш диалог. Мы также можем изменить эту негативную ситуацию к лучшему", – произнесла Зеленская.

Президент форума Борге Бренде объявил 15 секунд молчания в память о погибших.

Напомним: в среду, 18 января, в одном из районов города Бровары упал вертолет, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. На месте происшествия работают все службы, есть пострадавшие и погибшие, в частности дети.

Вертолет, упавший в результате катастрофы у детского сада, предназначен для нужд ГСЧС. Во время полета он выполнял задание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что жительница Броваров Светлана рассказала о первых минутах трагедии. В этот момент она шла на работу и услышала сильный гул.

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