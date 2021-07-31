Запасы воды под Азовским морем не помогут Крыму, – украинский ученый

Запасов пресной воды в находящихся под Азовским морем источниках, не достаточно, чтобы полностью решить проблему нестачи воды в Крыму. Кроме того, существует проблема с ее поставкой на полуостров.

Об этом заявил заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк в эфире Радио "Крым.Реалии". Таким образом он прокоментировал заявление российского вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что "проблема бесперебойного водоснабжения Крыма снята на ближайшие два года".

Накануне чиновник РФ сообщил о добыче для Крыма первой партии пресной воды из находящихся под Азовским морем источников​, но специалисты должны проверить ее качество. Однако Яцюк отметил, что соответствующее заявление не содержит важных подробностей, по которым можно было бы судить об успехе проекта по поиску воды.

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В частности, не указано ее количество, качество и существующая инфраструктура. При этом "все данные украинских ученых говорят о том, что там нет достаточных запасов для решения водной проблемы Крыма", отметил ученый.

"Так что возникает много вопросов: с одной стороны, россияне заявляют о том, что на два года Крым обеспечен, с другой стороны, не озвучивают дебет тех скважин и какое там качество воды. Последнее, по словам Хуснуллина, будет известно только в сентябре, но ведь достаточно сдать воду в лабораторию, чтобы она за несколько дней определила все показатели", – сказал Яцюк.

"Мало того, никто не говорит про инфраструктуру: каким, собственно, образом эта вода будет поставляться в населенные пункты? Чтобы ее построить, нужно минимум несколько лет. Это станции перекачки, трубопроводы большого диаметра и потом от них – разветвленная сеть. Даже если задействовать то, что в Крыму есть сейчас, в том числе инфраструктуру Северо-Крымского канала, этого не хватит", – добавил ученый.

Напомним, "власти" оккупированного Крыма оценили ущерб от прекращения Украиной снабжения водой и светом в 1,47 триллиона рублей (около 550 миллиардов гривен). Указанную сумму оккупанты хотят взыскать с Украины в суде. "Организаторами блокады Крыма" называют 12 человек.

Ранее вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что воды для гражданского населения в аннексированном Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Поэтому украинские власти не подают воду на полуостров.

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