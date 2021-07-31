Запасы воды под Азовским морем не помогут Крыму, – украинский ученый
Запасов пресной воды в находящихся под Азовским морем источниках, не достаточно, чтобы полностью решить проблему нестачи воды в Крыму. Кроме того, существует проблема с ее поставкой на полуостров.
Об этом заявил заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк в эфире Радио "Крым.Реалии". Таким образом он прокоментировал заявление российского вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что "проблема бесперебойного водоснабжения Крыма снята на ближайшие два года".
Накануне чиновник РФ сообщил о добыче для Крыма первой партии пресной воды из находящихся под Азовским морем источников, но специалисты должны проверить ее качество. Однако Яцюк отметил, что соответствующее заявление не содержит важных подробностей, по которым можно было бы судить об успехе проекта по поиску воды.
В частности, не указано ее количество, качество и существующая инфраструктура. При этом "все данные украинских ученых говорят о том, что там нет достаточных запасов для решения водной проблемы Крыма", отметил ученый.
"Так что возникает много вопросов: с одной стороны, россияне заявляют о том, что на два года Крым обеспечен, с другой стороны, не озвучивают дебет тех скважин и какое там качество воды. Последнее, по словам Хуснуллина, будет известно только в сентябре, но ведь достаточно сдать воду в лабораторию, чтобы она за несколько дней определила все показатели", – сказал Яцюк.
"Мало того, никто не говорит про инфраструктуру: каким, собственно, образом эта вода будет поставляться в населенные пункты? Чтобы ее построить, нужно минимум несколько лет. Это станции перекачки, трубопроводы большого диаметра и потом от них – разветвленная сеть. Даже если задействовать то, что в Крыму есть сейчас, в том числе инфраструктуру Северо-Крымского канала, этого не хватит", – добавил ученый.
Напомним, "власти" оккупированного Крыма оценили ущерб от прекращения Украиной снабжения водой и светом в 1,47 триллиона рублей (около 550 миллиардов гривен). Указанную сумму оккупанты хотят взыскать с Украины в суде. "Организаторами блокады Крыма" называют 12 человек.
Ранее вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что воды для гражданского населения в аннексированном Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Поэтому украинские власти не подают воду на полуостров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный депутат фракции "Голос" Рустем Умеров заявил, что политические переговоры с оккупантами о продаже или обмене воды для Крыма исключены.
Ранее в Крыму заявили, что воды для российских туристов, отказавшихся от Турции, может не хватить. В туристический сезон ее подачу могут еще сильнее ограничить.