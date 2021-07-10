Резников объяснил, почему Украина не даст воду в Крым

Воды для гражданского населения в аннексированном Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Поэтому украинские власти не подают воду на полуостров.

Об этом вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, воду, которую хотят брать с материковой части страны, планируют использовать для военных нужд. Резников объяснил, что Россия проводит полную милитаризацию Крыма и увеличивает численность военного контингента. Министр сравнил полуостров с авианосцем.

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"Мы это точно знаем, мы же не сидим себе, и разведка наша очень, поверьте, хорошо работает. Мы знаем в деталях и мелочах, где что есть и для чего им нужна эта вода. Так вот – поить оккупанта мы не будем", – заявил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по словам Алексея Резникова, россиян, которые за время оккупации незаконно попали в Крым во время переселения, ждет выдворение после того, как полуостров снова окажется под контролем Украины.