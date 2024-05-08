Занимается контрпропагандой 10 лет: "Информационное сопротивление" стало лауреатом престижной международной премии. Фото

Группа "Информационное сопротивление" получила награду "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) Международной ассоциации пресклубов (IAPC). Награждение Press Club Polska 2024 провели в Польше 7 мая.

В разные годы такое же отличие получали такие уважаемые издания как The Washington Post, The Guardian, журналисты телеканала Al-Jazeera, "Репортеры без границ" и независимые турецкие журналисты. Об этом сообщается на сайте "ИС".

Премию Freedom of Speech Award от IAPC могут получить лица или организации за исключительный вклад в борьбу или защиту свободы слова, а также создание условий и поддержку усилий по продвижению свободы слова.

Победителя определяют все пресс-клубы-члены IAPC из более чем 30 стран.

В комментарии OBOZ.UA военный обозреватель "ИС" Юрий Карин отметил, что "Информационному сопротивлению" уже 10 лет.

"Мы занимаемся контрпропагандой, предоставляем реальную ситуацию с фронтов, развенчиваем российские фейки, исследуем военные преступления российских оккупантов", – рассказал он.

Карин назвал награду очень ценной, ведь это не только высокая оценка деятельности "ИС", но и большая моральная поддержка.

Он заверил, что "Информационное сопротивление" работает на победу, совершенствуется, реализует новые проекты. Без поддержки все это реализовать невозможно.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Колумбийском университете США были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2024 года. Среди победителей в сфере СМИ – Associated Press, Reuters, The Times и даже российский журналист, работающий для Washington Post.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!