УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Занимается контрпропагандой 10 лет: "Информационное сопротивление" стало лауреатом престижной международной премии. Фото

Дарья Дурова
Общество
1 минута
702
ИС получило медаль свободы слова от IAPC

Группа "Информационное сопротивление" получила награду "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) Международной ассоциации пресклубов (IAPC). Награждение Press Club Polska 2024 провели в Польше 7 мая.

В разные годы такое же отличие получали такие уважаемые издания как The Washington Post, The Guardian, журналисты телеканала Al-Jazeera, "Репортеры без границ" и независимые турецкие журналисты. Об этом сообщается на сайте "ИС".

Премию Freedom of Speech Award от IAPC могут получить лица или организации за исключительный вклад в борьбу или защиту свободы слова, а также создание условий и поддержку усилий по продвижению свободы слова.

Победителя определяют все пресс-клубы-члены IAPC из более чем 30 стран.

Победитель получает медаль свободы слова

В комментарии OBOZ.UA военный обозреватель "ИС" Юрий Карин отметил, что "Информационному сопротивлению" уже 10 лет.

"Мы занимаемся контрпропагандой, предоставляем реальную ситуацию с фронтов, развенчиваем российские фейки, исследуем военные преступления российских оккупантов", – рассказал он.

Карин назвал награду очень ценной, ведь это не только высокая оценка деятельности "ИС", но и большая моральная поддержка.

Он заверил, что "Информационное сопротивление" работает на победу, совершенствуется, реализует новые проекты. Без поддержки все это реализовать невозможно.

Группа "Информационное сопротивление" получила награду

Как писал OBOZ.UA, недавно в Колумбийском университете США были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2024 года. Среди победителей в сфере СМИ – Associated Press, Reuters, The Times и даже российский журналист, работающий для Washington Post.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!