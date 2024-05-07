В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии-2024

В Колумбийском университете США были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2024 года. Объявление сделала администратор премии, член правления премии Пулитцера Марджори Миллер.

В этом году премия получила около 1200 заявок. Но оргкомитет отметил только лучших в 15 категориях журналистики, а также в восьми художественных, сосредоточенных на книгах, музыке и театре.

Хотя размер премии незначителен – победители получают по 15 тысяч долларов – она считается одной из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра.

В этом году в области художественной фотографии премию получили фотографы агентства Associated Press за освещение глобального миграционного кризиса на границе США и Мексики.

Еще две Пулитцеровские премии получило агентство Reuters – за серию расследований об известном предпринимателе Илоне Маске и награде в категории экстремальных новостей за фотосъемку конфликта Израиля и Газы.

Издание The Times получило три награды за освещение нападения ХАМАС на Израиль, а также за репортаж о детском труде мигрантов в США.

Отдельно премию получил российский журналист, работающий сейчас для Washington Post Владимир Кара-Мурза. Также награждены редактор издания Дэвид Гоффман и его журналист Джерри Ши.

В категории "художественная литература" за произведение "Ночной дозор" награждена Джейн Энн Филлипс, в категории "драма" – пьеса "Первоначальное доверие" Эбонни Бут. В категории "история" премию получила Жаклин Джонс за историческую книгу "Борьба" о чернокожих рабочих Бостона во времена гражданской войны США.

В номинации "биографии" победу одержали сразу две книги. Это "Хозяин-раб, муж-жена: эпическое путешествие от рабства к свободе" Илиона Ву и "Король: жизнь" Джонатана Эйга. Победительницей в категории "мемуары" стала Кристина Ривера Гарза с произведением "Непобедимое лето Лилианы: как сестра искала справедливость".

В категории "поэзия" победил сборник Брэндона Сома "Трипас". Лучшей книгой в "документальной литературе" признали "Один день из жизни Абеда Салами: анатомия иерусалимской трагедии" Натана Тралла

Также Пулитцеровскую премию в области музыки завоевал концерт "Адажио для саксофона с оркестром" Тайшона Сорея.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году среди лауреатов премии были трое украинцев: наградили Мстислава Чернова, Евгения Малолетку и Василису Степаненко.

А в 2022 году премию в специальной номинации "Особое упоминание" получили все журналисты Украины за "храбрость, стойкость и преданность правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну".

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