Замеры производятся раз в три дня: в Госводагентстве рассказали о состоянии воды в реках после отравления со стороны РФ. Видео

Хотя загрязнение в Сейме и Десне сохраняется, превышение нормативов содержания пестицидов, полиароматических углеводородов и тяжелых металлов в водах указанных рек не зафиксировано. Однако пятно загрязнения продолжает свое движение, и прогнозируется, что оно может достичь Киевщины уже через четыре дня.

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Об этом рассказал заместитель председателя Госагентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак. Он пояснил, что Сейм и Десна на территории Украины "не зарегулированы", то есть не имеют гидротехнических сооружений. Соответственно, из-за отсутствия таких сооружений затормозить продвижение пятна загрязнения не удается.

"Кроме основных физико-химических показателей, которые мы измеряем ежедневно, раз в три дня Госводагентство проверяет воду на приоритетные показатели, как мы их называем, 45+ показателей. По результатам измерения приоритетных загрязняющих веществ в пробах воды из Сейма и Десны превышение экологических нормативов по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено", – подчеркнул Гопчак.

Также, касаемо загрязнения в акватории Сумщины, по словам Гопчака, "ситуация улучшается".

"Сохраняется тенденция к улучшению; кислород (в воде) находится в пределах нормы", – отметил он

Чиновник выразил надежду, что когда пятно загрязнения достигнет Киевщины – а это, как прогнозируется, произойдет примерно через четыре дня – концентрация органических веществ в воде еще уменьшится.

"Об этом уже сегодня свидетельствует содержание кислорода и изменение показателя химического потребления кислорода в отобранных нами пробах воды", – сказал Гопчак.

Специалисты несколько раз подчеркнули: загрязнение носит органический характер и вызвано органическими факторами.

Как сообщал OBOZ.UA, значительное загрязнение воды и, соответственно, массовый мор рыбы в украинской акватории реки Сейм было зафиксировано еще 20 августа (на территории РФ еще раньше). Уже тогда Сумские власти запретили купание, лов рыбы и использование речной воды из Сейма даже для хозяйственных нужд.

А 28 августа появилась информация о том, что в Десне было обнаружено ядовитое вещество, спускаемое течением из России. Об этом сообщил Вышгородский городской голова Алексей Момот, однако позже удалил свое сообщение. Между тем, в Киевской ОВА заявили, что превышений вредных веществ в Десне не обнаружили, однако пользоваться водой из нее не рекомендовали.

Государственная экологическая инспекция уже тогда раскрыла причину загрязнения Десны и Сейма. Там основной версией загрязнения считают нарушение процессов на очистных сооружениях в русском Курске.

Таким образом, специалисты косвенно подтверждают предположение, что вода Сейма была отравлена россиянами намеренно, поскольку событие совпадает с началом операции ВСУ в Курской области.

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