Ситуация под контролем: в Госэкоинспекции отрицают слухи о ядовитых веществах в реке Десна

В среду, 28 августа, в сети появилась информация о том, что в реке Десна якобы было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Об этом сообщил Вышгородский городской голова Алексей Момот, однако затем удалил свой пост. Тем временем в КОВА заявили, что превышений вредных веществ в Десне не обнаружили, однако пользоваться водой из нее не рекомендуют.

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Так, Государственная экологическая инспекция Столичного округа не выявила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Содержимое кислорода также в пределах нормы, а фактов мора рыбы не обнаружено. Об этом сообщили на странице Киевской областной военной администрации в Facebook.

"Накануне была получена информация от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области об ухудшении качественного состояния воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна. В частности, речь шла о загрязнении воды, движущейся по течению Сейма, а также о заморе рыбы в нем", – сказано в сообщении.

Поскольку Десна протекает по территории Киевщины, а именно по Вышгородскому и Броварскому районам, комиссия ТЭБ и ЧС поручила ежедневно проводить мониторинг качества воды.

Для предотвращения негативного влияния на здоровье населения Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и вылов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота.

"Ситуация находится под постоянным контролем. Об изменениях будет сообщаться дополнительно", – добавили в КОВА.

С чего все началось

Алексей Момот сообщил, что 26 августа было проведено внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого решили запретить жителям купание и лов рыбы в Десне.

"В реке Десна и ее заливах обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Категорически запретить всему подчиненному л/с купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и ее заливах", – написал он.

Чиновник добавлял, что запрет касается Броварской, Вышгородской и Пирновской территориальных громад и будет продолжаться до получения безопасных показателей от экологов.

Позже он удалил это сообщение, а затем появилась информация от КОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской области в акватории реки Сейм зафиксировано значительное загрязнение воды и массовый мор рыбы. Сумские власти запретили купание, лов рыбы и использование речной воды даже для хозяйственных нужд.

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