В реке Сейм, текущей из под Курска в Украину, фиксируют массовый мор рыбы. Фото и видео

В Сумской акватории реки Сейм зафиксировано значительное загрязнение воды и, соответственно, массовый мор рыбы. Сумские власти запретили купание, лов рыбы и использование речной воды даже для хозяйственных нужд.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация и волонтеры Сумщины. Причем последние показывают фото и видео с берегов Сейма и предполагают, что воду намеренно отравили выше по течению россияне в Курске.

Версию волонтеров косвенно подтверждает информация Сумской ОВА: загрязнение воды и мор зафиксировано на территории Новослободской, Буринской, Путивльской громад – то есть как раз на границе с РФ.

В департаменте защиты окружающей среды и природных ресурсов Сумской области отметили, что ухудшение качества воды было зафиксировано еще 14 августа. Пробы воды показали очень низкую концентрацию кислорода и "значительное загрязнение реки органическими веществами".

"В одной из проб было найдено остаточное количество химических веществ, которые являются составляющими пестицидов, которые запрещены к использованию украинским законодательством. На сегодняшний день источник загрязнения устанавливается", – добавили в СОВА.

Совет обороны Сумской области решил установить заградительные боны для сбора мертвой рыбы и других биоресурсов. Также будут установлены специальные информационные таблички о запрете купания и любого использования воды до особого распоряжения.

Сумские волонтеры уверены, что воду отравили в Курске, намеренно открыв канализационные отстойники. Ил из отстойников, вместе с накопившимися нечистотами, понесло по течению вниз, в Украину.

Опыт таких экодиверсий в РФ есть, достаточно вспомнить только подрыв Каховской ГЭС. Однако официально Сумские власти еще не связали загрязнение Сейма с войной, которую ведет Россия против Украины.

Как уверяют очевидцы, вонь от отравленной нечистотами рыбы на Сейме разносится на десяток километров.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевские пропагандисты уже пожаловались, что украинские военнослужащие уничтожили уже третий мост в Курской области. Речь идет о переправе через Сейм в Глушковском районе РФ.

Напомним, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал, как украинские защитники уничтожили второй мост на территории Курской области России. По объекту результативно отработала авиация.

Аналитики считают, что операция украинских войск в Курской области РФ не имеет долгосрочных территориальных целей. В то же время, она может создать оперативное и стратегическое давление на российские силы на всем театре военных действий.

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