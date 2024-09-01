Загрязненные воды Десны достались Кладьковки на Черниговщине, продолжается ликвидация последствий – Минзащиты окружающей среды

Украинские экологи и местные власти продолжают борьбу по локализации и ликвидации последствий загрязнения реки Десна в пределах Сумской и Черниговской областей. Ныне "плохая вода", вероятно из России, дошла уже до села Кладьковка Черниговского района.

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Благодаря усилиям Госэкоинспекции и ГСЧС осуществляется искусственная аэрация водоемов, направленная на насыщение их кислородом. Цель – усилить действие внесенных бактерий и улучшить качество воды, сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что сейчас основные мероприятия проводятся на Черниговщине, в частности, в селах Макошино и Максаки. Также специалисты продолжают сбор и захоронение погибшей рыбы (в Сумской области собрано более 12 тонн, а в Черниговской – 6 тонн).

"В настоящее время масса загрязненных вод в реке Десна добралась до с. Кладьковка Черниговской области. Госэкоинспекция и Госводагентство за сутки отобрали 26 проб воды, чтобы исследовать загрязнение в лабораториях. Всего за последние четыре дня отобрано почти 100 проб и проведены соответствующие лабораторные исследования", – говорится в сообщении министерства за вечер 31 августа.

Также там добавили, что госэкоинспекторы и представители Госпродпотребслужбы в Сумской области провели отбор проб грунтовой воды из шахтных колодцев – о результатах сообщат дополнительно.

На Черниговщине продолжается разъяснительная работа среди населения относительно запрета купания и ловли рыбы.

Напомним, что в Украине зафиксировали масштабное загрязнение крупнейшего притока Десны – реки Сейм, которая течет из российской Курщины. В воде на Сумщине и Черниговщине обнаружили превышение вредных веществ и зафиксировали массовый мор рыбы.

Комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определен комплекс мер по локализации и ликвидации последствий загрязнения обоих водоемов. Специалисты еще устанавливают возможные опасности воды для Киевской области: пока в столичном регионе превышения не зафиксировали, но все равно запретили купаться и ловить рыбу.

Как сообщал OBOZ.UA, первый заместитель главы Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруба раскрыл вероятную причину загрязнения Десны и Сейма. По его словам, основной версией является нарушение процессов на очистных сооружениях в стране-акрессоре РФ.

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