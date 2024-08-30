В реке Десна обнаружили поступившее из России органическое загрязнение: осуществляются мероприятия по локализации

В Черниговской области на реке Десна 30 августа начали абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом. К соответствующим мерам привлечены Госводагентство, Госэкоинспекция, органы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и местные власти.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Как рассказал первый заместитель председателя Минсреды Александр Краснолуцкий, абсорбцию в Десне начинают в месте, где возможно провести аэрацию и запустить активный ил.

"Решение о проведении таких мероприятий было принято после консультации с учеными и на основании решения ТЭБ и ЧС. По прогнозам ученых, внесение активного ила – мера, которая будет способствовать уменьшению загрязнения. Также водники вместе со специалистами ГСЧС начали насыщение воды кислородом", – сказал он.

По словам Краснолуцкого, прогнозируется, что меры по аэрации и внесению активного ила должны поглотить загрязняющую органику, которая поступает в Десну из реки Сейм и предотвратить море рыбы.

"В общей сложности завезено 10 тонн активного ила с Белоцерковского водоканала. Спасибо КОВА за помощь. Будем наблюдать и проводить мониторинг состояния воды на постоянной основе, особенно в местах внесения активного ила, чтобы проследить динамику", – сказал Краснолуцкий.

Чтобы анализировать и отслеживать изменения в дальнейшем, перед проведением аэрации отобраны пробы воды для исследования.

По данным Госводагентства и ГЭИ, на реке Сейм в Сумской и Черниговской областях наблюдается уменьшение концентраций загрязнения.

В городе Батурин городской совет совместно с ГСЧС продолжает собирать погибшую рыбу и захоронять ее в соответствующих местах.

На сегодня на Сумщине уже собрано более 11 тонн погибшей рыбы.

На реке Десна специалисты Госэкоинспекции совместно с рыбоохранным патрулем осуществляют мероприятия по улавливанию погибшей рыбы на территории Сосницкой общины Корюковского района. С помощью сеток изъято 500 кг рыбы.

Всего на сегодня на Черниговщине собрано почти 6 тонн погибшей рыбы.

Относительно состояния Десны в Киевской области отсутствуют. Случаев гибели водных биоресурсов не обнаружено. Для недопущения вторичного загрязнения реки рассматривается место установления барьерных рубежей – сеток для отлова погибшей рыбы, сообщили в Минокружающей среде.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 августа появилась информация о том, что в Десне было обнаружено ядовитое вещество, спускаемое течением из России. Об этом сообщил Вышгородский городской голова Алексей Момот, однако позже удалил свое сообщение. Между тем, в Киевской ОВА заявили, что превышений вредных веществ в Десне не обнаружили, однако пользоваться водой из нее не рекомендовали.

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