Кравчук рассказал о покушении на него: напал убийца с ножом

В 1994 году, когда в Украине продолжалась подготовка ко второму туру выборов главы государства, на жизнь первого президента Леонида Кравчука покушались. Неизвестный мужчина с ножом напал на него в Харькове, кроме этого, россияне планировали снять политика с поезда, чтобы "доставить в Москву".

О таком факте ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу признался в интервью "Левому берегу", которое готовилось к 30-й годовщине Независимости страны. Сегодня же, напомним, Леонид Макарович находится в больнице на аппарате ИВЛ после операции на сердце.

В разговоре упоминались события, происходившие три десятка лет назад. В частности, когда Российская Федерация во главе еще с президентом Борисом Ельциным сначала сама прекратила действие Беловежского соглашения (документ, принятый 8 декабря 1991 года, которым было констатировано прекращение существования СССР на вместо этого создание СНГ. – Ред.). И как впоследствии РФ заставила пойти на это главу Беларуси Александра Лукашенко, а также пыталась давить на Кравчука, требуя признать, что украинское государство независимость якобы получило неконституционно.

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Так, журналист поинтересовался, действительно ли в то время избранный президентом Леонид Кучма дал своему предшественнику дополнительную охрану, так как за политиком начал охоту Кремль. Кравчук подчеркнул, что такое было и признался о покушении на него.

"Я никогда об этом не говорю, но на мне было совершено покушение. Это случилось во время подготовки ко второму туру президентских выборов 1994 года. Тогда в Харькове на меня напал убийца с ножом. Спас мне жизнь охранник", – рассказал Кравчук.

По его словам, уже потом, когда завершилась его президентская каденция, именно Кучма узнал о планах Москвы относительно политика. Леонид Макарович уточнил, что та "вела серьезную работу" против него, ему поступали угрозы.

"Он (Кучма. – Ред.) дал распоряжение Службе безопасности (СБУ) и выделил мне дополнительную охрану. Россияне планировали снять меня с поезда (я же ездил поездом по областям) и доставить в Москву, чтобы снял свою подпись с Беловежских соглашений, денонсировал их", – добавил политик.

Он подчеркнул, что не знал, кто именно был заказчиком, но об этом якобы знали Кучма и в СБУ.

"От него (Кучмы. – Ред.) это пошло. Он сказал: "Леонид Макарович, есть информация о том, что нужно усилить вашу охрану". Вот и все, что мне было известно", – подытожил Кравчук.

Напомним: 26 июля стало известно, что первый президент уже месяц находится в реанимации, где подключен к аппарату ИВЛ. Родственники же запретили врачам комментировать другим состояние его здоровья, но в последний раз отмечалось, что оно ухудшилось.

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