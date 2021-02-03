Юрист о запрете каналов Медведчука: они ведут подрывную деятельность, государство имеет право вмешиваться

Государство вправе вмешиваться в работу телеканалов, если это угрожает национальной безопасности и для этого в законодательстве прописаны специальные механизмы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала исполнительная директор ОО "Институт развития региональной прессы", медиа-юрист Людмила Панкратова, комментируя блокирование вещания телеканалов, которые являются активами "правой руки" Медведчука, депутата из фракции "ОПЗЖ" Тараса Козака.

"Сейчас много говорят о том, что это не телеканалы, это не журналистика, а это пропаганда. И в этом есть определенные основания, так как эти телеканалы много лет ведут подрывную деятельность: сеют язык вражды, ставят под сомнение действия украинской власти и российско-украинскую войну. Ст. 10 Европейской конвекции о правах человека, на которую, я уверена, ссылаются юристы телеканалов, предусматривает право на свободу слова. Эти взгляды могут и должны быть разными, и все взгляды должны транслироваться. Но право на свободу слова не является абсолютным. Оно подлежит ограничениям и санкциям, которые должны быть установлены законом, преследовать легитимную цель и быть необходимыми в демократическом обществе. Это означает, что государство имеет право вмешаться, если происходит что-то неправомерное, если это угрожает национальной безопасности", – объяснила исполнительная директор ОО "Институт развития региональной прессы".

Соответственно, по словам, Панкратовой, если работа медийщиков угрожает национальной безопасности, то, есть несколько путей: один из таких – предупреждение телеканалам от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Этот механизм заключается в том, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может объявить предупреждение за нарушение законодательства каналом, а затем через суд приостановить действие лицензии телеканала. Этот путь длинный, и Нацсовет делает это и делал", – сказала Панкратова.

Другая процедура, по ее словам, применение Закона Украины о санкциях.

"Есть Закон Украины о санкциях, где указано, каким образом могут быть наложены санкции на иностранных лиц, иностранных юридических лиц, или украинских юридических лиц, которые связаны с иностранными государствами, или других лиц, ведущих террористическую деятельность. С того нормативного массива , который сейчас есть, это указ президента и решение СНБО, которое обосновывает санкции: на кого и на что они накладываются, а также сколько они будут действовать. Этот механизм соблюден: СНБО подает представление, президент подписывает указ, и санкции начинают действовать. Вопрос в правомерности и пропорциональности", – объяснила медиа-юрист.

Она добавила, что обжаловать санкции можно через суд.

Отметим, санкции введены на 5 лет, и они предусматривают, в частности: блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Напомним, ранее юрист Института массовой информации Али Сафаров объяснил, что порядок введения санкций против каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne является законным.

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