Разумков отказался поддержать санкции против каналов Медведчука – СМИ

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отказался поддержать санкции Совета национальной безопасности против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака. В том числе речь идет и об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на источник в Офисе президента. Разумков, который является одним из 19 членов Совета, якобы не подписал решение СНБО.

Согласно закону, решение СНБО принимает не менее 2/3 голосов от своего состава, в силу они вступают после соответствующего указа президента Украины.

В эфире "112 канала" отметили, что данное решение поддержали 17 из 19 членов Совета нацбезопасности. Но, по информации журналистов, еще один член СНБО был в командировке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака. Ограничительные меры введены на 5 лет.