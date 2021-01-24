С душем, плазмой и большими кроватями: как выглядят элитные вагоны 'Укрзалізниці'. Фото

В компании "Укрзалізниця" показали элитные вагоны-салоны повышенной комфортности с отдельными ванными комнатами, кухней и купе для охраны.

В пресс-службе "УЗ" рассказали, что они оснащены кухней, большим залом и просторным спальным купе.

Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. Большой зал оборудован мягким уголком, компьютером, аудио- и видеотехникой. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер, а также отдельная ванная комната.

Количество мест составляет от 5 до 11. Также вагоны-салоны оснащены специальными купе для охраны и служебного персонала.

В компании также отметили, что для заказа поездки в таком вагоне необходимо подать письменную заявку.

"За каждый заказанный специальный вагон-салон выплачивается стоимость проезда 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в составе поезда, курсирующего по направлению Запорожье – Киев, появился вагон повышенной комфортности, которые "Укрзалізниця" закупила еще в прошлом году. Там в купе есть отдельный умывальник, монитор, в вагоне еще и душ.