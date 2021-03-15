Мендель стала ведущей нового ТВ-шоу: о чем программа

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель создала авторское телевизионное шоу на государственном канале "Дом".

О премьере рассказали на Facebook-странице медиа в понедельник, 15 марта. Программа с названием "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" планируется как еженедельная.

Отметим, что трансляцию первого выпуска решили провести на YouTube-канале "Дом" в 19:30.

Сотрудники телеканала рассказали, что пресс-секретарь главы государства будет отвечать на вопросы зрителей. Также она "прокомментирует актуальные события, поделится своими выводами о том, что происходит, сделает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса".

"Не устаем говорить с вами. А особенно – с украинцами, которые оказались за контактной линией на Донбассе и в Крыму", – написала Мендель в Facebook.

Первый выпуск программы посвящен теме дезинформации и социальных услуг для украинцев с обеих сторон контактной линии.

Добавим, "Дом" начал работать в начале марта 2020 года. Его создали для вещания на временно неподконтрольные районы Донбасса и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мендель призналась, что зимой перенесла коронавирус. Она заболела на новогодние праздники и Новый год встречала сама.

Пресс-секретарь президента также назвала возможную дату большой пресс-конференции Зеленского.