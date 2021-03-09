Стала известна возможная дата большой пресс-конференции Зеленского

Большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского может состояться в конце весны – возможно, 20 мая.

Мероприятие могут посвятить ко второй годовщине его президентской каденции. Об этом в программе "БАЦМАН" рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Но я не могу сейчас точно заявить об этом", – подчеркнула она.

По ее словам, президент не должен постоянно давать пресс-конференции. Ведь, уточнила, даже без большого общения с журналистами в таком формате, он сейчас проводит встречи с прессой во время рабочих поездок по стране. Также дает блоги и интервью онлайн, в частности, иностранным медиа.

"Ни к одному президенту не было столько внимания. Более 100 запросов на интервью поступило, в том числе и в различных мессенджерах. Он открыт, готов отвечать на все вопросы и дальше", – заявила Мендель о диверсификации общения Зеленского с прессой.

Напомним, что первая пресс-конференция Зеленского 20 мая 2020-го разделила украинцев, вызвав среди них споры в сети. Подробнее с главными тезисами главы государства, которые он озвучил к году своего президентства, с фото и видео – можно ознакомиться в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты общественного контроля госзакупок Dozorro подсчитали, что пресс-конференция президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце в прошлом году 20 мая обошлась госбюджету минимум в 269 тысяч гривен.