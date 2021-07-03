Ницой после языкового скандала с Довбиком засыпала украинских футболистов комплиментами

Писательница Лариса Ницой после резкой критики нападающего "Днепра-1" Артема Довбика рассыпалась в комплиментах сборной Украины по футболу. Это произошло после того, как команда перешла на государственный язык.

Пост, в котором Ницой расхвалила игроков сборной, появился на ее странице в Facebook в пятницу, 2 июля. Женщина поделилась с подписчиками новостью о том, что футболисты стали использовать в публичном общении украинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот теперь вы наши солнышка, мушки, птички, котики, зайчики, "бусинки/намистинки", наши герои и победители", – написала украинская писательница.

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Она также добавила: "Любим вас. Болеем. Поддерживаем. Фанатеем".

Отметим: перед матчем с Англией в 1/4 финала Евро-2020 игроки сборной Украины перешли на украинский в соцсетях и во время публичных выступлений.

Так, Руслан Малиновский и Роман Яремчук, отвечая на вопрос журналистов о подготовке, использовали украинский и английский.

Реакция на пост Ницой в комментариях:

Напомним, что после победы сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 Ницой поделилась видео, на котором Довбик давал комментарий журналистам на русском языке. Она обозвала украинца "московитом", после чего сама нарвалась на резкую критику в сети. Многих пользователей возмутило, что поборница украинского языка нашла очередную "зраду". Претензии высмеяли также в шуточном видео, переозвучив матч "в стиле" Ницой.

Вскоре писательница сообщила, что ей позвонили пранкеры и от имени футболистов пообещали перейти на государственный.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал скандал и фактически стал на сторону Ницой.

Как ранее писал OBOZREVATEL: