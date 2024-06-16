Вывели из помещения: в Одессе посетителям публичного мероприятия отказали в украинском языке. Видео

В Одессе произошел очередной скандальный инцидент на языковой почве. Участницу публичного мероприятия для предпринимателей Юлию Карабаджак выгнали из зала из-за просьбы к спикеру Олегу Филишину говорить на украинском языке.

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О ситуации женщина рассказала в своем Instagram. По словам блогерши, когда тот начал выступление на русском, она попросила говорить на государственном языке, на что тот ответил, что ему "так удобнее" и попросил не мешать.

В то же время аудитория разразилась аплодисментами. Отовсюду звучали голоса собравшихся с советами девушке "нанять переводчика".

После этого к Юлии и ее подруге подошел организатор мероприятия Виталий Ступаенко и попросил покинуть зал. Карабаджак отметила, что к ней обратились по сотрудничеству еще в феврале и заверили, что мероприятие будет проходить "на том языке, на котором будет удобно". После этого Юлия опубликовала предостережение о посещении этого мероприятия, а Ступаенко в комментариях заявил о намерениях улучшить событие и в дальнейшем использовать украинский.

Когда же участницы вместе с организатором вышли из зала, женщина напомнила о его обещании проводить мероприятия на украинском, а тот ответил, что не может контролировать спикеров. Блогерша утверждает, что мужчина начал обвинять ее в срыве мероприятия и упрекал ее в "бесплатной" возможности.

После того, как Карабаджак сделала публикацию об инциденте на своей странице, с ней не попытались связаться организаторы. В то же время в своем Instagram Ступаенко уже извинился за ситуацию, которая произошла. Он заверил, что получил много хейта и возмущенных сообщений, потому связался с военными и вместе с ними записал видео извинения.

Он заверил, что его никто не заставлял это делать, но заверил, что болеет за Украину и не хочет, чтобы его считали "каким-то пропагандистом". Организатор заверил, что в дальнейшем будет работать над тем, чтобы все ивенты проходили на украинском языке.

В то время как спикер, которому "удобнее" говорить по-русски, Олег Филишин написал в своем Instagram опять-таки на русском, что впоследствии запишет видео обращения по поводу мероприятия.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень в своем Facebook отреагировал на ситуацию. Он подчеркнул, что инициаторы "бизнес-мероприятия" нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса.

"Травить за язык и выгонять из публичного события - это и предмет внимания правоохранительных органов. Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны. Никому не разрешены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины", – подчеркнул Кремень.

Он выразил надежду на реакцию местных властей, которая обязана должным образом отреагировать.

"В этой ситуации, которая возникла во время войны, которая идет и за право на украинский, – особенно", – подчеркнул омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Киеве двое поклонников "русского мира" напали на девушку за ее отказ разговаривать на языке страны-агрессора РФ. Они оскорбляли ее, кричали, что скоро придут оккупанты, а затем избили ее и забрали телефон, но она его во время конфликта вернула.

– В Киеве таксист Uklon отказался ждать клиентку с ребенком. Видео с рассказом о своих действиях водитель выложил в соцсетях, называя украинский язык, на котором общалась киевлянка, "жлобским".

– В Одессе в языковой скандал попала известная компания по разработке программного обеспечения Todor 3d. Украинцы упрекнули ІТ-предприятие, которое сейчас ведет операционную деятельность с США, в нежелании переходить на украинский язык общения.

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