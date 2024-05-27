В Киеве таксист обижал клиентку и называл украинский язык "жлобским": в Uklon отреагировали на скандал

В Киеве таксист Uklon отказался ждать клиентку с ребенком, уехал, а потом, когда женщина пыталась узнать, что произошло, обзывал ее с использованием нецензурных слов. Видео с рассказом о своих действиях водитель выложил в соцсетях, при этом называя украинский язык, на котором общалась киевлянка, "жлобским".

Об этом сообщили в соцсетях. В компании-перевозчике уже отреагировали на этот скандал.

"Выхожу я значит вчера из кофейни, на остановке стоит женщина с ребенком и плачет, спрашиваю что случилось и нужна ли помощь, на что она отвечает, что заказала автомобиль в службе такси Uklon, она позвонила водителю и попросила подождать минут 5, потому что с ребенком и не может быстро дойти до авто. Через 4 мин водитель перезвонил ей и начал выражаться неприлично и обзывать его с ребенком разными плохими словами, и чтобы он перестал общаться с ним на жлобском украинском языке", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что таксист опубликовал в соцсетях ролики с рассказом об этом событии. В пренебрежительной манере, с использованием брани, парень заявил, что у клиентки был "деревенский голос", он ее ждал, а потом просто уехал. Описывая разговор с женщиной на русском, он обижал ее и пренебрежительно относился к государственному языку.

На видео присутствует нецензурная лексика! 18+

Следует добавить, что в компании Uklon уже отреагировали на этот случай. В комментарии OBOZ.UA они отметили, что сотрудничество с водителем было прекращено.

"Мы провели проверку и выяснили, что такой водитель действительно зарегистрирован как драйвер и сотрудничает с нашим сервисом. Однако, в тот день отмененных заказов он имел только два, и они оба были осуществлены по другому адресу, по описанию и времени с этой ситуацией не совпадают. Что касается видео с этим водителем, мы приняли решение прекратить с ним сотрудничество навсегда, поскольку такое поведение абсолютно неприемлемо и не соответствует стандартам нашего сервиса", – подчеркнули в Uklon.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве произошел очередной речевой скандал. Якобы водитель службы такси Bolt отказался обслуживать пассажиров на украинском и взорвал их из машины.

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