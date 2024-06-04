Избили за украинский язык: в Киеве двое поклонников "русского мира" напали на жену военного. Видео и подробности

В Киеве двое поклонников "русского мира" напали на девушку за ее отказ говорить на языке страны-агрессора РФ. Они оскорбляли ее, кричали, что скоро придут оккупанты, а потом избили ее и забрали телефон, но она его во время конфликта вернула.

Об этом жертва украинка рассказала в социальной сети Instagram. Кроме того, она уже обратилась с соответствующим заявлением в милицию.

По словам девушки, 2 июня, она возвращалась с Майдана Незалежности, где проходила церемония прощания с парамедикиней "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух. При выходе из подземного перехода, который расположен рядом со станцией городской электрички "Зенит", двое мужчин начали обращаться к ней "в фамильярном и вульгарном тоне".

"На это я ровно сказала, что не понимаю русский, обогнав их. Мужчина в полосатом начал насмехаться и сказал, что через месяц я все буду "понимать", потому что приедут узкие и "вы*ть меня и таких, как я". И еще куча подобной грязи в отношении украинцев, языка и меня лично. Я включила камеру. Дальше то, что на видео", – написала девушка.

На видео присутствует нецензурная лексика. 18+

Она добавила, что была вынуждена прекратить запись из-за того, что один из мужчин плюнул ей в лицо, а затем отобрал телефон. При этом поклонники "русского мира" постоянно угрожали женщине.

"Полосатый" вырвал телефон из рук и постоянно поднимал его вверх, имитируя бросок об асфальт. Его дружбан стал меня отталкивать и избивать. Похоже, что они собираются уйти с моим девайсом. Я потребовала отдать телефон. Мне удалось несколько раз проехаться по роже полосатого. Он потерял равновесие и упал. В этом двое я получила от кого-то из них удары по ногам (гематома, ссадина). Зато удалось вырвать свой телефон. В моменте, когда я поднималась, друг полосатого с размаху вонзил мне ладонью плюху. По очкам и носу (немного болит, хрящ целый, болит голова, глаза целые, стекло не разбилось). Когда я отошла на безопасное расстояние, угрозы и агрессивные возгласы подкрепились движением мужчины в полосатом: он взялся за пах и кричал, что мы все будем со*ать и прочее. Потом они быстро свалили", – добавила девушка.

По ее словам, она была одета в длинное платье, с тяжелым рюкзаком и маленькой розочкой в одной руке и телефоном в другой, так как "ждала звонка мужа после его возвращения с позиций". Никто из проезжавших мимо прохожих или водителей не отреагировали на нападение и не пришли на помощь женщине.

"Прошу помочь мне найти эти существа. Они обратили внимание на Службу Божью. Есть предположение, что они работают на блошином рынке на Почайне. Возможно, они и раньше совершали агрессию против украинцев. Я должна быть последней женщиной, на которую они напали. Итак, дайте огласку и поделитесь информацией, если что-то знаете об этих двоих", – попросила волонтер.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники на въезде в Киев обнаружили очередного поклонника "русского мира". В телефоне мужчину нашли переписывавшегося с оккупантами и товарищами "дроновцами".

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