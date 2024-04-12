'Я на русском не общаюсь'. Известная ИТ-компания из Одессы попала в языковой скандал

Известная компания по разработке программного обеспечения Todor 3d и ее основатель, одессит Максим Тодоров, попали в скандал. Украинцы упрекнули ИТ-предприятие, которое сейчас ведет операционную деятельность из США, в нежелании переходить на украинский язык общения, а также обвинили в неклиентоориентированности и отсутствии уважения к потенциальным работникам. И это – на фоне массированных ракетных и дроновых атак России по Одессе.

Все началось с того, что в социальной сети X, ранее известной как Twitter, выложили скриншот переписки HR-специалиста Todor 3d с кандидатом на должность в компании. Сообщение было опубликовано на странице пользователя под ником @pan_kotsky_ua. Он оказался настолько популярен, что всего за трое суток с момента публикации его просмотрели более 200 тысяч раз. OBOZ.UA попытался разобраться, что возмутило людей и как относится к проблеме сам Максим Тодоров.

Почему компания Todor 3d попала в языковой скандал

Как видно на скриншоте, потенциальный претендент поинтересовался у менеджера по персоналу, на каком языке пройдет собеседование. Девушка отреагировала вопросом: "На каком языке вам будет удобнее?" На что получила категорический ответ: "На украинском".

Когда же HR-специалист уточнила у мужчины, не против ли он, если в будущем сотрудники будут общаться с ним на русском, состоялся такой диалог:

– Компания украинская?

– Американская компания.

– Я на русском не общаюсь. К слову, там в Одессе взрывы. А, насколько я знаю, вы из Одессы правильно?

– Да, я из Одессы. В нашей команде работают специалисты, которые общаются только на украинском и нормально относятся к выбору коллег, говорящих на русском. К сожалению, я не могу дальше продолжать с вами общение. Хорошего вечера!

К слову, кандидат на должность в компании Todor 3d писал на украинском языке, а HR-специалист отвечала на русском.

Что говорят украинцы

Чем дальше закончилось общение, неизвестно, но сообщение вызвало бурную реакцию в сети. Украинцы не понимают, зачем было интересоваться языковыми пожеланиями кандидата, чтобы потом просто поставить перед фактом. Более того, отмечают пользователи Х, если компания из Одессы позиционирует себя как американская, почему же языком общения между работниками выбрали русский, а не английский.

Не обошли вниманием и самого основателя Todor 3d Максима Тодорова. "Американская компания – это потому, что Максимка выехал из Одессы в Америку?" – иронизируют в сети.

Как объясняет ситуацию с русским языком основатель Максим Тодоров

Сам Максим Тодоров назвал языковой конфликт "неприятным" и пообещал сделать невозможными такие проблемы в будущем.

"Ситуация для нас неприятная, но мы все понимаем и обязательно примем меры, чтобы подобного не происходило в дальнейшем", – сказал Тодоров OBOZ.UA. При этом он подчеркнул, что команда Todor 3d состоит исключительно из украинцев, а с Россией они не работали принципиально еще задолго до 2022 года.

"Вся наша команда – это граждане Украины, которые живут в разных регионах страны. Общаемся мы в компании на украинском и русском, кому как комфортно, а с клиентами – на английском. К России мы отношения не имеем, принципиально не работаем и не берем никаких заказов оттуда. Причем мы придерживались такой политики еще до начала полномасштабной войны", – подчеркнул Тодоров.

Предприниматель уточнил, что компания была основана в Одессе, но сегодня операционная деятельность осуществляется из Флориды, "ведь 70% клиентов компании находятся в Америке, остальные 30% – это Европа и ОАЭ, где мы тоже зарегистрированы и работаем".

Позже на своей странице в Instagram Максим Тодоров в формате stories выложил видео, в котором вступился за HR-специалиста компании, назвав ее "воспитанной, образованной и грамотной" сотрудницей.

"И нам, и девочке HR не понравилось то, что он [кандидат] начал спрашивать: откуда вы? Из Одессы? Да у вас там взрывы... Будто проталкивая нарратив, что в Одессе много людей с "не тем" видением, "не тем" мнением, что мы общаемся на русском и т.д. Это вообще не имеет отношения ни к рабочим моментам, ни к никаким адекватным человеческим", – эмоционально сказал Тодоров, добавив, что после упоминания о взрывах девушка "естественно и максимально вежливо" прекратила общение с соискателем.

В завершение темы языка основатель компании подчеркнул, что сам он из болгарской семьи, родился в Одессе, общается на русском, но украинский хорошо знает. При этом добавил, что регулярно создает рабочие места в Украине, платит налоги, прославляет украинскую разработку по всему миру и даже создал качественный контент по ИТ-образованию на украинском языке.

"Мы предупреждаем кандидатов о том, что у нас в команде общаются на разных языках, на тех, на которых ребятам комфортно. И спрашиваем их максимально вежливо: как вы относитесь к тому, что в дальнейшем, если мы вас наймем, к вам будут обращаться на русском языке", – подчеркнул Тодоров, добавив, что общаться никто не заставляет. Только воспринимать информацию.

Как писал OBOZ.UA, Олег Гороховский, Сергей Жадан, Василий Байдак и другие известные украинцы привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык.

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