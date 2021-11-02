Выходные в декабре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

В декабре 2021 года в Украине будет девять официальных выходных дней. Один из них является дополнительным, предусмотренным календарем государственных праздников.

Так, 25 декабря отмечается Рождество Христово в католической традиции. В этом году оно приходится на субботу, в связи с чем понедельник, 27 декабря, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, будет нерабочим.

Таким образом, в честь праздника украинцы будут отдыхать три дня подряд: 25, 26 и 27 декабря. Кроме того, выходными являются традиционно субботы и воскресенья 4-5 декабря, 11-12 декабря и 18-19 декабря.

Видео дня

Примечательно, что рабочие предпраздничные дни будут сокращены на один час. К ним относятся такие даты, как 24 декабря, а также канун Нового года 31 декабря.

Как известно, в ноябре 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон 2211-VIII, учредивший выходной в так называемое "католическое" Рождество 25 декабря – в этот день рождение Иисуса Христа отмечают протестанты и католики, придерживающиеся григорианского календаря.

На последний месяц зимы также приходятся такие большие больше праздники, как День святого Николая, Введение во храм Пресвятой Богородицы, День Георгия Победоносца, День Андрея Первозванного.

Как писал OBOZREVATEL, на Новый 2022 год украинцы могут остаться без вина и шампанского из-за роста спроса на коробки и бутылки для спиртных напитков, а также из-за подорожания доставки товаров по всему миру.