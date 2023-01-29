"Вы нам гадите!" Кива разразился угрозами в сторону евреев. Видео

Опальный экс-нардеп от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Илья Кива разразился угрозами в адрес еврейского народа. После того, как посол Израиля в Германии Рон Просор сообщил, что его страна непублично помогает Украине, украинский предатель заявил якобы "евреи тайно гадят русскому народу".

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Ряд угроз по этому поводу он опубликовал в своем Telegram. Кива заявил, мол, россияне спасли евреев от уничтожения во время Холокоста, а они теперь, помогая Украине, "провоцируют кровопролитие внутри нашего русского народа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"После заявлений израильского посла в Германии у меня только один вопрос: "Евреи, вы что, под****? Вы извиняетесь за то, что не можете открыто гадить нам, славянам. Вы гадите, но гадите втихаря, потому что есть на это определенные причины", – подчеркнул Кива.

"Смотрите, евреи, все это плохо закончится прежде всего для вас. История циклическая и в следующий раз вас некому будет спасать", – взорвался угрозами предатель Украины.

Напомним: посол Израиля в Германии Рон Просор заверил, что, несмотря на то, что его страна на официальном уровне решительно отвергает поставки оружия Киеву, она оказывает непубличную помощь в противодействии агрессору.

Дипломат отметил, что его страна помогает Киеву, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Кива выложил видео из одного из тренажерных залов, где оскорбительно высказался в адрес непобедимого украинского боксера Александра Усика. Он "взорвался" из-за гражданской позиции крымчанина, который после начала полномасштабного вторжения в Украину резко отмежевался от всего русского и даже перешел на украинский язык;

– сам же Кива решил попросить убежища у Путина. При этом в России чувствует себя потенциальный многолетний житель украинской тюрьмы довольно неплохо: предатель поселился в элитном коттеджном городке под Москвой.

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