ВСУ захватили российские танки и грузовики, забитые доверху дефицитными боеприпасами. Фото

Вооруженные силы Украины захватили российские танки и грузовики. Они были доверху забитые дефицитными боеприпасами.

Теперь наши защитники используют их по назначению. Об этом сообщил народный депутат Юрий Мисягин на своей странице в Facebook.

По его словам, захватить технику оккупантов удалось военнослужащим 128-я отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Российские танки, грузовики забитые доверху дефицитными боеприпасами, захвачены одной из бригад ВСУ", - отметил Мисягин.

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Отметим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оружие от партнеров уже едет в нашу страну. Его будет достаточно для того, чтобы бить оккупантов.

Накануне руководство Словении решило отправить в Украину несколько самолетов с военной помощью. Речь идет о винтовках, боеприпасах и шлемах для военных, которые борются с российскими оккупантами.

Кроме того, армия Люксембурга отправит украинским ВСУ 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками.

Впервые в истории предоставит Украине летальное оружие и другое оборудование для Вооруженных сил Евросоюз. Это подтвердили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и верховный представитель ЕС.

Канада отправит Украине системы противотанкового оружия и модернизированные боеприпасы для борьбы с российскими оккупационными войсками. Страна также пообещала ввести против Кремля дополнительные санкции.

Норвегия тоже передаст Украине до 2000 противотанковых орудий M72. Это решение отменяет норвежскую политику, действующую с 1950-х годов, которая заключалась в том, чтобы не посылать оружие странам, не входящим в НАТО, находящимся в состоянии войны или под угрозой вооруженного конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина согласовала с США дальнейшие шаги по противостоянию России. Американская сторона подтвердила, что поможет Киеву вооружениям, а также продолжит вводить санкции против Кремля.

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