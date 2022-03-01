США пообещали еще больше оружия и санкций против РФ: Кулеба передал слова Блинкена

США и Украина согласовали дальнейшие шаги по противостоянию и сдерживанию Российской Федерации, которая начала с нашим государством войну. В Вашингтоне заявили, что помогут вооружениям и санкциям против Кремле.

Об этом сообщил украинский министр внутренних дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter. Он рассказал, что разговаривал с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Американское чиновник, по словам главы МИД, заверил в незыблемой поддержке Украины со стороны США.

"Я подчеркнул: Украина стремится к миру, но пока мы под нападением РФ, нужно больше санкций и оружия. Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго", – написал Кулеба.

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Ранее о намерениях помочь Украине оружием сообщали в Канаде. Страна отправит системы противотанкового оружия и модернизированные боеприпасы для борьбы с российскими оккупационными войсками. Как отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Оттава введет против Кремля дополнительные санкции.

Кроме того, стало известно, что партия оружия из Германии уже в пути и должна прибыть на территорию Украины в считанные часы. ФРГ передает украинскому государству для борьбы с российскими оккупантами переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые снаряды.

Напомним, что российская армия начала атаковать гражданские и инфраструктурные объекты в Украине, потому что не смогла победить украинских военных. Чтобы предотвратить катастрофу, США решили ввести бесполетную зону над страной.

Как сообщал OBOZREVATEL, США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон решётки. Они должны покинуть территорию страны.

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