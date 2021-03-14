ВСУ в 2014 году могли взять под контроль аэродромы в Крыму, – генерал Назаров

Во время оккупации Россией полуострова Крым в 2014 году, украинская армия могла взять под контроль и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты.

Такое мнение в интервью "Крым.Реалии" высказал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, который был в составе военной делегации в Крым, Виктор Назаров. Он отметил, что тогда планы якобы предусматривали силовое вмешательство и это было, по его словам, выполнимым заданием.

"Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна", – сказал Назаров.

Такой план, как подчеркнул Назаров, рассматривали в начале марта 2014 года. Он был отменен тогдашним начальником Генштаба ВСУ Михаилом Куциным.

"Аргументация прозвучала так, что ситуация и так очень напряженная, не надо ее напрягать еще больше. "Все, давайте команду "отставить", всех возвращать, и никого не отправляйте, самолеты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом заканчиваем", – сказал Назаров.

Напомним, СНБО 11 марта провел заседание, на котором среди прочего СБУ поручили проверить тех, кто в 2010 году голосовал за ратификацию Харьковских соглашений о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму(полный список – здесь). Также на заседании утвердили Стратегию деоккупации и реинтеграции в Украине временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

После этого в видеообращении президент Владимир Зеленский сказал: "Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме".

Служба безопасности Украины начала расследование подписания и ратификации Харьковских соглашений. По предварительным данным следствия, подписание документа привело к увеличению количества российских военных формирований и спецслужб, причастных к оккупации Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не ослаблять давление на Россию через Крым и озвучил главную опасность.