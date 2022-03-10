ВСУ уничтожили дивизион 'Искандер-М', который обстреливал мирных жителей на Черниговщине

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На Черниговщине Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион российских оккупантов "Искандер-М".

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север". Отмечается, что это подразделение россиян обстреливало мирное население.

Других деталей операции по уничтожению пока нет.

Ранее на Луганском направлении украинские защитники разгромили технику оккупантов. В сети показали фото пылающих боевых машин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ уничтожили под Киевом шесть танков и одну БМП российских оккупантов. Они использовали ПТРК "Стунга" и "Корсар", которые были подготовлены для отправки на экспорт.