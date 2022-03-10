Видео дня
ВСУ уничтожили дивизион "Искандер-М", который обстреливал мирных жителей на Черниговщине
Прослушивание новости на данный момент не доступно
На Черниговщине Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион российских оккупантов "Искандер-М".
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север". Отмечается, что это подразделение россиян обстреливало мирное население.
Других деталей операции по уничтожению пока нет.
Ранее на Луганском направлении украинские защитники разгромили технику оккупантов. В сети показали фото пылающих боевых машин.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ уничтожили под Киевом шесть танков и одну БМП российских оккупантов. Они использовали ПТРК "Стунга" и "Корсар", которые были подготовлены для отправки на экспорт.